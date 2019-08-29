Много зелени и очень тихо: В Горловке показали парк Горького (Фото)

Жительница неподконтрольной украинской власти Горловки (Донецкая обл.) Рита побывала в центральном городском парке культуры и отдыха им. Горького. Как сегодня выглядит парк, она показала в соцсети.

Перед центральным входом в парк – памятник Ленину. Чуть ближе к входу – фонтан, который не работает и выглядит заброшенным.

Возле парка растут большие и ветвистые ели, на красоту и размеры которых обратила внимание Рита. «Они огроменные», – отметила она.

В парке много зелени и очень тихо – людей практически нет ни на отдаленных аллеях, ни на центральной. Памятник Горькому окружен цветами. Аттракционы и кассы работают, но желающих покататься нет.

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