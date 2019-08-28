В «ДНР»: Жительница Горловки показала цены на оптовом рынке (Фото)

Жительница неподконтрольной украинской власти Горловки (Донецкая обл.) Рита побывала на оптовом рынке. О ценах и о своих покупках она рассказала в соцсети.

Так, в настоящее время на оптовом рынке недалеко от остановки «Кочегарка», на повороте на микрорайон Семидорожки, можно приобрести овощи, а также арбузы, дыни, виноград.

Цены следующие:

помидоры – 20-25 руб. (7,6-9,5 грн по местному курсу на 28.08.2019);

розовые помидоры – 40 руб. (15 грн);

лук (крымский) – 110 руб. (41,8 грн);

картошка (Ростов, РФ) – 17 руб. (6,5 грн);

баклажаны – 18 руб. (6,8 грн);

перец – 30 руб. (11,4 грн);

виноград – 80 руб. (30,4 грн);

арбуз – 3,5 руб. (1,3 грн);

ананасовые дыни – 25 руб. (9,5 грн).

«Приехали мы домой, потратили на оптовом рынке 1,5 тыс. руб. (570 грн – ред.): купили 2 ящика банановых помидоров, будем сок томатный крутить. Что-то выберу в баночки закрыть», – отметила горловчанка.

Также на указанные 1,5 тыс. руб. (570 грн), помимо помидоров, она приобрела сетку картошки, арбуз и две дыни.

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