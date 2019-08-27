Инклюзивное образование: Чего не хватает Луганщине

На Луганщине школ с инклюзивным образованием стало больше, но в классах не хватает помощников учителей. Об этом рассказала учительница начальных классов одной из школ Северодонецка и региональный тренер по программе «Новая украинская школа» Светлана Канцур.

«Инклюзивное образование – это то, что пришло к нам с Новой украинской школой во многие классы. Раньше это было, но очень мало, а сейчас – много классов с инклюзивным образованием. Но очень нужен помощник учителя», – сказала она.

«Это детки, которым нужно не только видеть, слышать учителя. Им нужно, чтобы помощник учителя, который сидел бы рядом, обращал внимание на какие-то его недостатки, чтобы мог помочь в любую минуту. Нужен человек, который будет рядом. И очень плохо, когда в инклюзивном классе нет помощника учителя, это очень нужно», – резюмировала Канцур.

С ней согласен директор Департамента образования и науки Луганской облгосадминистрации Юрий Стецюк. «Это действительно проблема. У нас созданы 7 инклюзивно-ресурсных центров, у нас есть областной центр, где повышают квалификацию учителей на базе Луганского областного института последипломного педагогического образования, но, к сожалению, у нас сегодня есть нехватка таких специалистов», – сказал он.

«Хотя мы сегодня работаем с нашим университетом им. Шевченко, с Лисичанским педагогическим колледжем. Мы видим, кого нам не хватает. Действительно с такими детьми должны быть специалисты. Это такой серьезный труд, и мы над этим работаем… У нас не хватает дефектологов, логопедов, а с ассистентами еще более-менее нормально», – добавил Стецюк.

Он также сообщил, что на Луганщине процессом реформирования системы образования довольны и дети, и родители, и педагоги, принимающие участие в пилотных проектах.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UA: Донбасс»

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