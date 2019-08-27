Аналитик рассказала об оживлении темы разрешения конфликта на Донбассе

Тема разрешения конфликта на Донбассе заметно оживилась в последнее время. Об этом «Донецким новостям» рассказала аналитик Александра Решмедилова, комментируя слова главы партии «Слуга народа» Дмитрия Разумкова о том, что одной из наиболее сложных тем в новом парламенте станет «быстрое окончание войны» на востоке Украины.

По словам аналитика, тема разрешения конфликта на Донбассе заметно оживилась в последнее время. «Внутренняя повестка – в парламенте, похоже, появится профильный комитет по Донбассу», – отметила Решмедилова.

«Еще момент – наличие или отсутствие соответствующих министерств. Поговаривают, что Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц будет ликвидировано. Что появится вместо (и появится ли) – не ясно. И таких неясностей сейчас довольно много, чтобы делать какой-то четкий прогноз», – добавила она.

Аналитик считает, что внешние посылы также обретают новизну. «Идут разговоры, что израильский премьер Нетаньяху может выступить посредником между Киевом и Москвой. Есть интрига вокруг Нормандского формата, особенно после встречи президентов Франции и России», – сообщила Решмедилова.

По ее словам, для выхода на внешние площадки, для переговоров высокого уровня должна быть «дорожная карта», поэтапный план урегулирования, с которым согласились бы все. Пока все это лишь нащупывается. «К тому же, не стоит забывать, что разрешение конфликта на Донбассе неразрывно связано с вопросом Крыма. Как только ситуацию на Донетчине и Луганщине удастся урегулировать – тут же на первый план выйдет тема Крыма. Чего Москва явно не хочет», – считает аналитик.

По словам Решмедиловой, вряд ли все будет быстро, «как бы этого не хотелось новой власти и самому настрадавшемуся Донбассу». «Чтобы ускорить процесс, "Слуге народа" стоило бы искать точки соприкосновения со всеми политсилами. Ведь для изменений в Конституцию касательно того же особого статуса Донбасса (что прописано в "Минске") придется искать 300 голосов», – объяснила эксперт.

«В общем, пока мы видим, что желание решать вопросы по Донбассу – это, скорее, реакция на соответствующий запрос общества, которое требует скорейшего прекращения конфликта. Но что именно следует делать, новая власть, похоже, не знает», – добавила она.

Более подробно с мнением аналитика и с комментариями иных экспертов по этой теме можно ознакомиться в нашем материале «Тема многолетнего политического "трындежа": Насколько возможно быстрое окончание войны на Донбассе».

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