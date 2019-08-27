Три встречи Зеленского и Трампа: Эксперт о переговорах с США

В ближайшее время намечаются три встречи президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа, в ходе которых лидеры смогут обговорить урегулирование ситуации на Донбассе и сотрудничество между странами. Об этом рассказал экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.

«Такие визиты готовятся очень серьезно и очень тщательно. Важно, что таких встреч намечается целых три: 1 сентября – в Польше, в конце сентября – в Нью-Йорке на Генеральной Ассамблее ООН и примерно в октябре-ноябре – сам визит президента Украины [в Вашингтон]. Даже на этих коротких встречах, которые пройдут в рамках международных форумов, тоже важно доносить какие-то моменты до президента Трампа», – говорит Огрызко.

По его словам, в ходе коротких встреч двух лидеров, которые могут состояться на международных площадках до официального визита президента Украины в Вашингтон, также можно обсудить ряд вопросов сотрудничества с США.

«Какие это могут быть темы? На мой взгляд, главная тема – это безопасность. Нам нужно четко и ясно говорить, что то, что сейчас делает РФ, это угроза не только безопасности Украины, но и США. Открою вам большую "тайну" – США это прекрасно понимают. Просто нужно приводить аргументы, почему мы с американцами должны реально объединить усилия, чтобы эту угрозу, как минимум, сдерживать, хотя этого мало», – отмечает дипломат.

«Тактика США на сдерживание России – безусловно, правильная. Раньше была любовь без границ, теперь они хотя бы сдерживают эту любовь. Но нужно идти дальше. Нужно делать так, чтобы Российская Федерация ощущала, что она – изгой, ее не нужно принимать не только в "Большую семерку", ее не нужно принимать на международных встречах, а сейчас пошел определенный процесс "оттепели"», – считает эксперт.

Экс-министр иностранных дел Украины добавил, что также с США нужно продолжать переговоры об оказании нашей стране помощи: «США – наш главный партнер по безопасности. 93-94% всей такой помощи идет от США. Достаточно ли ее? Нет, недостаточно. Нам нужно значительно больше этой помощи и значительно больше американского вмешательства в ситуацию, чтобы остановить российского агрессора. Для нас это архиважная тема».

Как сообщалось ранее, президент США назвал Владимира Зеленского «очень рациональным человеком», и выразил мнение, что президент Украины договорится с президентом РФ Владимиром Путиным. В свою очередь временный поверенный по делам США в Украине Уильям Тейлор заявил, что реальные шаги для завершения войны на Донбассе может сделать только президент России Владимир Путин, но для поиска способа урегулирования конфликта надо использовать переговоры на всех направлениях.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Эспрессо.ТВ»

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