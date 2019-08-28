Начало большого пути: Эксперт рассказал о шансах возвращения Донбасса

Договориться с Кремлем об обмене удерживаемыми лицами Украине по формуле «33 на 33» удалось по двум причинам, и, если он состоится – это будет началом большого пути возвращения неподконтрольной украинским властям части Донбасса под юрисдикцию Украины. Такое мнение в эфире одного из российских телеканалов высказал российский оппозиционный политик Леонид Гозман.

«Когда я участвовал в пикетах по поводу Сенцова, когда там выбирали плакат, я выбрал плакат "Всех на всех", потому что большая часть наших, которые сидят у них – такие же жертвы войны. Есть, конечно, и просто преступники, отморозки, но обычные люди – это просто жертвы войны. Всех надо домой», – отметил он.

По его мнению, одна из причин подвижек в обмене удерживаемыми лицами между Украиной и Россией «ситуативная». «Владимиру Владимировичу Путину очень хочется вернуться в G7: "Просто кушать не могу, как хочу". Это мое ощущение. Может я ошибаюсь. Это может быть так: "Вот видишь, друг Макрон, вот смотри, я же по понятиям, я вот 33 [человека] отдал"», – рассуждает Гозман.

Российский оппозиционер считает, что вторая причина подвижек в вопросе обмена удерживаемыми лицами – «глобальная», и она заключается в том, что президент РФ ищет варианты «уйти из Донбасса, сохранив лицо». «Это не первый шаг, это может быть первым шагом. Есть шанс, что это – начало большого пути. Есть шанс, но дальше должна быть тайная договоренность с Западом и с Зеленским о том, что они не будут разоблачать версию нашего начальства о том, как мы там все прекрасно выполнили, и как нам там за это все благодарны», – прокомментировал политик.

«Это первый массовый обмен. Причем Путин прекрасно понимает, что, если он пойдет на это, этим он укрепляет рейтинг Зеленского», – добавил Гозман.

Напомним, по словам адвоката некоторых россиян, осужденных в Украине, окончательные списки тех, кто попадет под обмен, пока не утверждены, но участники обмена удерживаемыми лицами ожидают указа президента Украины Владимира Зеленского о помиловании, а процедура их юридического оформления подходит к концу.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube

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