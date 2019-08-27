По телеку говорили, в 10 раз увеличится пропуск: В «ДНР» открыли КПП «Еленовка» (Фото)

В неподконтрольной украинским властям Еленовке (Донецкая обл.) сегодня, 27 августа, после реконструкции открыт КПП «ДНР» «Еленовка». Об этом сообщают местные интернет-ресурсы.

На КПП после реконструкции побывал «глава ДНР» Денис Пушилин. «Сегодня мы видим, как запускается пока что в тестовом режиме, еще не на полную мощность, пропускной пункт "Еленовка". В обозримом будущем мы сможем увидеть полноценную его работу. Инфраструктурные изменения видны», – уверяет Пушилин.

Как утверждает «глава ДНР», «должна значительно увеличиться пропускная способность КПП». «В полноценном режиме "Еленовка" заработает после доукомплектования штата сотрудников», – заявили в «республике».

Пушилину показали практически пустой КПП. При этом в соцсетях люди отмечают, что очередь не проходит быстрее:

Дмитрий: «Подскажите, что с очередью на Еленовке в сторону Украины?»;

«Точка»: «Задница полная!»;

Александр: «На Еленовке капец, перенесли на новый блокпост, а сами еще не готовы, кого инструктируют, кого принимают, дурдом»;

«Mike»: «На Еленовке в сторону Украины машин 25-30, работает новый пункт пропуска… Пункт пропуска перенесли подальше от населенного пункта, на старом пока только регистрация в полиции проходит, сегодня первый день работают, пока не очень шустрое движение».

Также в соцсетях разгорается спор, в котором одни люди видят улучшения в работе КПП, другие отмечают, что это улучшения – на фоне последнего времени. Если же сравнивать с работой КПП в 2016 году, то работает он точно так же:

Владимир: «Еленовка, 1,5 часа назад на въезд в ДНР очереди не было»;

«Vikadn»: «Блокпост открыли. По-старому регистрируемся в синем вагончике. Дают талончик. Отдаете военному, проезжаете старый блокпост и едете к новому. Там дают талончик и запускают по 4 машины. Подаете документы в два окошка. Делов – минут 10-15»;

«Bob»: «Разве это живенькое движение? Запуск по 4 машины каждые 15 мин? Это скорость 16-го года при старом КПП "Еленовка". Каждые 10 мин мы двигались на 3-4 машины. Так постоянно было на Еленовке при норм движении. По телеку говорили, в 10 раз увеличится пропуск. Если при плохой скорости они в этом году пропускали 6 машин в час, то должны пропускать 60 машин в час. И? А в итоге пришли к нормальной скорости 16 года при старом КПП».

Ранее сообщалось, что в «ДНР» на КПП «Еленовка» строители приступили к работам по бетонированию площадки. На реконструкцию КПП «Еленовка» в «ДНР» постановили выделить в этом году почти 50 млн руб. (19,8 млн грн по курсу местного банка).

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