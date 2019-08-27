100 дней Зеленского: Мнение политолога о работе президента

Для объективной оценки достижений или неудач президента Украины Владимира Зеленского на международном уровне 100 дней его работы в должности мало, для этого необходимо не менее полугода. Такое мнение высказал политолог Олег Лесной.

«100 дней без поддержки в парламенте и так далее. Были ли большие успехи на международном уровне, я не могу сказать, потому что видно, что у президента еще нет мощной команды, которую возглавил бы министр иностранных дел. Но это не его недостаток, а недостаток предыдущей Верховной Рады – конфронтация, которая не дала назначить министра на эту должность», – отмечает политолог.

По его мнению, сейчас у президента есть все возможности сформировать свою команду профессионалов для ведения международных переговоров и переформатировать МИД Украины. «Единственное, что меня пока не устраивает, что несколько встреч были об Украине без Украины. Это не то, что нам нужно. Мы меняем политику, и она должна быть более эффективной», – говорит Лесной.

«Президент выдвигает какие-то инициативы, и к ним прислушиваются международные лидеры, которые с ним встречались. Но пока это не достижение, а дипломатический этикет… Еще все впереди. Вызовы очень мощные», – продолжил эксперт.

Он считает, что пока президент Зеленский только прорабатывает различные варианты в своей международной политике, в том числе по отношению к России, однако пока не видно конкретного плана действий. «Тут вопрос к тому, чтобы президент, как обещал и его Офис, и его политическая сила были более прозрачными и четко поясняли нам свои действия», – сказал Лесной.

Напомним, 20 мая на торжественном заседании Верховной Рады президент Украины Владимир Зеленский принял присягу украинскому народу и официально вступил в должность главы государства. В этот же день он заявил о роспуске парламента и назначил внеочередные выборы в Верховную Раду, по итогам которых большинство мандатов получила его политическая партия «Слуга народа». Первое заседание новоизбранного парламента состоится 29 августа.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Наш. Макси-ТВ»

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