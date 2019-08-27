Сценарий Кремля по Донбассу не устраивает Украину, – политолог

Если Украина не согласится на условия Кремля касательно Донбасса, тем самым превратившись в российскую колонию, то у нашего государства есть две альтернативы. Об этом «Донецким новостям» рассказал политолог Кирилл Сазонов, комментируя слова главы партии «Слуга народа» Дмитрия Разумкова о том, что одной из наиболее сложных тем в новом парламенте станет «быстрое окончание войны» на востоке Украины.

«Быстрое прекращение войны возможно только по одному сценарию – капитуляция Украины и согласие на все российские условия типа особого статуса для Донбасса, амнистии боевикам и фактически превращения ОРДЛО (отдельные районы Донецкой и Луганской областей, – ред.) в российский анклав, который будет содержать Украина за счет своего бюджета», – отметил политолог.

«Это опять подтвердил российский президент Путин во время встречи с президентом Франции Макроном», – добавил он.

Кирилл Сазонов считает, что выдвигаемые Кремлем условия таковы, что Украина в перспективе фактически теряет суверенитет и превращается в российскую колонию. Причем, в бедную колонию. «Очевидно, что такой сценарий нас не устраивает. Альтернативы две. Первая – признать, что ОРДЛО оккупированы надолго, соответственно отказаться от попыток быстрой реинтеграции и сосредоточить усилия на развитии территории, подконтрольной Украине. Главная задача – выстроить линию обороны и добиться прекращения огня, гарантировав Кремлю наш отказ от силового сценария возвращения территории», – объяснил политолог.

Второй вариант, по его словам, – просто оставить все, как есть. «Оба последних варианта будут долгими…», – подытожил эксперт.

С комментариями иных экспертов можно ознакомиться в нашем материале «Тема многолетнего политического "трындежа": Насколько возможно быстрое окончание войны на Донбассе».

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