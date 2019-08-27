Сможет ли Зеленский договориться с Путиным, – мнение

Президент Украины Владимир Зеленский не сможет без помощи международных партнеров договориться об урегулировании вооруженного конфликта на Донбассе с президентом РФ Владимиром Путиным. Такое мнение высказал политолог Олег Лесной.

«Путин – очень опытный политик, который не воспринимает никого, кроме себя, и компромиссы для него – только то, что полностью вписывается в его интересы. Пошел ли на это Зеленский? Нет. Зеленский сейчас находится в той стадии, когда он еще полностью не понимает, что делать, и это логично. Он сейчас пробует, также, как и Порошенко в начале войны, помириться, договориться где-то посередине», – считает Лесной.

Он отметил, что пока со стороны украинских властей не озвучен конкретный план действий в вопросе урегулирования вооруженного конфликта на Донбассе. Политолог считает, что Украина должна вести не агрессивную, а проактивную международную политику.

«Мы должны диктовать в тех моментах, в которых мы можем, повестку дня. Не бежать за ситуацией. В конце каденции Порошенко это были реакции – мы не создавали какое-то событие, на которое бы все реагировали, а мы реагировали. Сейчас мы также реагируем. У нас очень мощный враг. Можем его называть агрессором или не агрессором – это вопрос к словам, а есть вопрос к конкретным действиям», – говорит эксперт.

«Мы должны понимать, что Россия остановится только тогда, когда она тут выиграет. Этого президент еще не понял, он думает, что можно договориться. И у Порошенко, и у Зеленского есть один недостаток – они думают, что они понимают Путина. А Путин совсем из другой песочницы. Он из спецслужб и военных, у него логика совсем иная. Он может делать вещи невыгодные для себя и своей страны для того, чтобы добиться более амбициозной цели», – резюмировал политолог.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Наш. Макси-ТВ»

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