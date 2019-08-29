Сейчас все немножко запустили: Житель Горловки показал, где отдыхают в Пантелеймоновке (Фото)

Житель неподконтрольной украинским властям Горловки (Донецкая обл.) Олег побывал в поселке Пантелеймоновка (относится к Горловке). Пляж и его окрестности горловчанин показал в соцсети.

Недалеко от поворота с трассы на Пантелеймоновку есть водоем, широко известный местным жителям Горловки: сюда в летнее время многие приезжали отдыхать, купаться и загорать.

Вверху, со стороны поселка, был парк, с которого можно было попасть по дорожке прямо на пляж. Колонны входа в парк сохранились, однако они разрушаются.

Сам пляж также стал значительно меньше, чем был. «Здесь когда-то по кругу был огромный пляж. Камыша не было, песок», – поделился воспоминаниями Олег.

Он отметил, что до сих пор вокруг всего водоема, а не только возле нынешнего пляжа, виднеются грибки, создающие тень. «Сейчас, конечно, все немножко запустили. Водоем не очищается, браконьеры ставят сети. Много уток, которых никто не стреляет, и они даже перестали бояться людей. В целом вода чистая, в общем-то купаться и плавать комфортно», – прокомментировал Олег.

Также горловчанин сообщил, что на берегу, в стороне от пляжа, отдыхающие жарят шашлыки на мангалах, ставят привезенные с собой стулья, столики и наслаждаются природой.

Напомним, ранее житель Горловки показал многоэтажки и частный сектор Пантелеймоновки.

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