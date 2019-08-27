В МинВОТ заявили, что их министерство – самое бедное

Министерство по вопросам оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ) имеет наименьшее финансирование в сравнении с иными министерствами Украины. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 27 августа, на пресс-конференции в Киеве рассказала замминистра МинВОТ Виктория Воронина.

«Бюджет нашего министерства – наименьший среди бюджетов всех иных министерств Украины. Его доля – 0,02% от финансирования, выделяемого на министерства», – сказала замминистра.

Так, в 2017 году бюджет МинВОТ составил 45 млн грн и состоял из расходов на:

содержание аппарата (зарплата сотрудников, содержание помещений, коммунальные платежи и пр.) – 28 млн грн (62% бюджета);

финансирование жилья для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), оборудование Центров предоставления административных услуг техникой (ЦПАУ) для выдачи паспортов жителям неподконтрольной украинской власти части Донбасса, ВПЛ и жителям «серой зоны» – 17 млн грн (38% бюджета).

В 2018 году направления работы МинВОТ были расширены, а бюджет превысил 133 млн грн:

содержание аппарата – 37,7 млн грн (28%);

средства на жилье для ВПЛ и ЦПАУ – 34 млн грн (26%);

средства на поддержу политических узников, военнопленных, а также лиц, которые вернулись из плена – 61,7 млн грн (46%).

«В 2019 году программы 2018 года не изменились, но добавились еще 5 млн грн на противоминную деятельность», – добавила Воронина.

В итоге, бюджет министерства на 2019 год составляет 177,5 млн грн, из них :

содержание аппарата – 40,8 млн грн (23%);

средства на жилье для ВПЛ и ЦПАУ – 34 млн грн (19,2%);

средства на поддержу политических узников, военнопленных, а также лиц, которые вернулись из плена – 97,7 млн грн (55%);

противоминная деятельность – 5 млн грн (2,8%).

Таким образом, финансирование как самого министерства, так и его программ за 3 года выросло в 2,6 раза (на 72,5 млн грн).