Наработали на 8,5 баллов: Руководители МинВОТ считают, что их министерство все-таки ликвидируют

Министерство по вопросам оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ), скорее всего, будет ликвидировано. Как передает корреспондент «Донецких новостей», такое мнение сегодня, 27 августа, на пресс-конференции в Киеве высказал замминистра МинВОТ Георгий Тука.

«Этот вопрос лучше адресовать представителям новой власти. По моим собственным оценкам – министерство будет ликвидировано. К сожалению, профильный комитет в Верховной Раде так и не был создан. По моему мнению, такой комитет необходимо было создать. Однако, лучше его не создавать, чем создав – отдать его [Виктору] Медведчуку», – сказал Тука.

Отвечая на вопрос «Донецких новостей», по 10-бальной системе он оценил бы работу ведомства на 8,5.

В свою очередь заминистра МинВОТ Виктория Воронина акцентировала, что в министерстве сформировался коллектив профессионалов, который (даже в случае расформирования ведомства) нужно сохранить. «По штату у нас всего 119 человек, по факту – чуть более 100 человек. И из этой сотни 50% сотрудников ведут организационные вопросы (бухгалтерия, отдел кадров и т. д.). А еще 50% – это профильные специалисты. Эти люди пришли в министерство в 2016 году и не имели ни подготовки, ни навыков. На самом деле, их не имел никто в Украине. И эти люди работают по 12 часов в сутки, чтобы создать бесплатные услуги – те, которые мы можем оказывать. Будет или нет министерство – это именно вопрос к новой власти. Но, по моему личному мнению, сохранить такой кадровый ресурс – задание для любого государства», – отметила она

Для «Донецких новостей» Воронина уточнила, что 25% сотрудников МинВОТ являются переселенцами.

Как сообщалось ранее, Виктория Воронина также отметила, что МинВОТ является наименее финансируемым среди всех министерств Украины.