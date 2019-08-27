МинВОТ выступает против мест компактного проживания переселенцев

Министерство по вопросам оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ) придерживается принципа, что переселенцы должны интегрироваться в громады, а не расселяться в местах компактного проживания (МКП). Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 27 августа, на пресс-конференции в Киеве заявила замминистра МинВОТ Виктория Воронина.

Она акцентировала, что расселение внутренне перемещенных лиц в МКП (модульные городки, базы отдыха, санатории и пр.) происходило еще до создания самого министерства. «Места компактного проживания ВПЛ возникли еще до момента создания МинВОТ. Но в дальнейшем мы закрепили принцип, которого придерживаемся и сегодня, что переселенцы должны быть интегрированы в громады, и расселяться не на "выселках" и не в местах компактного проживания», – констатировала замминистра.

Также Воронина прокомментировала ситуацию по отелю «Житомир» (г. Житомир), из которого выселяют переселенцев. «Ситуацию, которая недавно сложилась в Житомире, мы держим на контроле. Мы работаем с местной властью Житомира, чтобы они подавали [документы] на получение от нас субвенций, чтобы в соотношении [государственного и местного бюджетов] 70% х 30% обеспечить жителей отеля "Житомир" жильем», – сказала она.

Как сообщалось ранее, отель «Житомир» являлся МКП переселенцев. Но отель был продан, и новые собственники потребовали освободить здание. По состоянию на 9 августа в отеле проживало 89 переселенцев, среди которых 68 трудоспособных лиц, а также 7 семей социально незащищенных групп населения.

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