Ни одного евро от немецкого банка на программу по жилью для переселенцев не получено, – Тука

В Украине так и не заработало партнерское соглашение с немецким государственным банком развития KfW, который согласился профинансировать программу по обеспечению жильем внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 27 августа, на пресс-конференции в Киеве сообщил замминистра по вопросам оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука.

«К сожалению, вынужден в очередной раз отметить. На сегодняшний день единственное международное учреждение, которое официально согласилось выделить деньги на финансирование решения жилищных проблем переселенцев – это немецкий [государственный банк развития] KfW. С которым я лично подписывал меморандум еще в 2016 году. Между тем, на сегодняшний день ни одного евро из этого учреждения на реализацию этой программы ни правительством Украины, ни министерством не получено», – сказал Тука.

Как сообщалось ранее немецкий государственный банк развития KfW планировал предоставить Украине финасовую помощь на решение вопроса жилья ВПЛ. Речь шла о 20 млн евро. Одна половина этих средств должна была пойти на оказание льготного кредитования для приобретения жилья ВПЛ, а вторая – на ремонт и строительство социального жилья. В сентябре 2017 года представители KfW подтвердили данное намерение правительства Германии. Даже планировали открытие офиса KfW в Украине, который должен заниматься вопросами денежной помощи для ВПЛ, которые планируют приобрести или строить жилье. Но КfW не смог найти в Украине менеджера, который бы управлял его финансовыми активами, выделенными на обеспечение жильем переселенцев. В итоге, проект был перенесен на март 2018 года.

В апреле 2014 года между украинской стороной и КfW было подписано соглашение, о предоставлении Германией 9 млн евро на создание социального жилья для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) и развитие инфраструктуры (школы, детсады) в городах, принимающих ВПЛ. Гранты направляются в Днепропетровскую, Запорожскую, Харьковскую области и подконтрольные правительству Украины районы Донецкой и Луганской областей. Новый проект должен был обеспечить примерно 1 тыс. переселенцев социальным жильем.

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