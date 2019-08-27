Масштабный ремонт шел 5 лет: В Северодонецке открыли «суперсадик» для малышей (Видео)

В Северодонецке (Луганская обл.) завершили ремонт детского сада «Веселка» («Радуга»). Воспитанников здесь ждут уже в сентябре. А родители выстраиваются в очередь, чтобы оформить малышей именно в это заведение.

Маленький Лев и его мать Алина живут неподалеку от нового садика. Понесли сюда документы, как только узнали, что заведение вскоре заработает. «Присматривались к нему сразу. В первую очередь это то, что все новое – кроватки новенькие, санузел, пол линолеумом застелен, коврами чистыми, окна новые», – говорит Алина.

Здание стояло заброшенное еще с девяностых годов. Остались от него разве что фундамент и кирпичные стены. Теперь, после 5 лет масштабных работ, здесь утепленный фасад, обустроенная территория и новое оборудование. «Капитальный ремонт, восстановлено все абсолютно. Все комнаты меблированы современной сертифицированными мебелью – это первое. Дальше у нас есть еще столы для леворуких и праворуких детей, чтобы они один другому не мешали», – рассказала заведующая яслей-сада «Радуга» Наталья Наймова.

По словам работников, здесь учли кучу мелочей. Так, шкафы для детской одежды имеют вентиляционные отверстия. Температура воды из бойлера точная до градуса – чтобы малыши не обожглись. Есть внутренний двор для прогулок в непогоду. А еще полноценный медицинский блок.

Учреждение рассчитано на 260 детей. «Лучше, чем другие остальные», – говорит северодончанка.

«Красивый, да. Садик хороший, конечно, новый, все хорошо», – добавляет другая северодончанка.

В учреждении 88 работников. Для всех оснащены комнаты отдыха и душевые. Руководство говорит, что детсад построен по всем современным нормам и требованиям. «У нас есть все, чтобы обеспечить удовлетворение потребностей громады. Заранее еще до строительства, до окончания капитального ремонта, были просчитаны ориентировочные потребности, и в соответствии с этими ориентировочными расчетами потребностей все было закуплено», – отметила заведующая яслей-сада.

Заведение готово принять две группы детей с инвалидностью. Здесь есть все условия. Даже цифровое пианино. К нему можно подсоединить наушники для ребенка с недостатками слуха.

Всего на «суперсадик» город потратил 15 млн грн.

Источник: ТК «Донбасс»