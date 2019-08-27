Субсидия или льгота: В Мариуполе рассказали о праве выбора при оплате коммуналки (Видео)

Граждане Украины могут выбирать, что им выгоднее при оплате коммуналки – субсидия или льгота. С 1 октября оба вида помощи можно получить в монетизированной форме. О начислении средств будут сообщать по СМС.

Так, жительнице Мариуполя (Донецкая обл.) Татьяне Лубинец назначили субсидию еще в апреле. Средства должны были автоматически попасть на счет банка, а оттуда – к коммунальщикам. Женщина должна была получить остаток, но ей до сих пор ни копейки на карту не поступило. «За апрель я заплатила 100%, поскольку уведомление о том, что мне назначена субсидия, я получила только 28 июня. Хожу в банк – меня нет, хожу сюда – непонятно что. Ждите-ждите, смс-ку на телефон, ждите, пока Ощадбанк вам переведет. Жду 3 месяца. Я должник, но не по своей вине», – рассказала пенсионерка.

Однако из-за долга Татьяна может потерять зимнюю субсидию. Поэтому и пришла разбираться в профильное управление. Потому что, если у человека больше, чем 170 грн неуплаты – помощь от государства отменят.

По словам специалиста департамента социальной защиты населения Мариупольского городского совета Анны Науменко, для того, чтобы восстановить субсидию, гражданин может обратиться во второй раз. «С октября подать заявление. Он должен предоставить либо справку об уплате, квитанцию об уплате долга, или договор о реструктуризации, о погашении этого долга», – объяснила она.

Так, недавно государство предоставило украинцам право выбирать между льготой и субсидией. Надо решить, что выгоднее, и то оставить. Например, участники боевых действий имеют 75% скидки на оплату коммуналки, а лица с инвалидностью вследствие войны – все 100%. «В октябре льготникам необходимо обратиться с заявлением о прекращении субсидии и с заявлением на восстановление льготы. Надо все рассчитывать», – сказала заместитель директора департамента соцзащиты населения Мариупольского горсовета Вита Иванникова.

Источник: ТК «Донбасс»

Читайте также: