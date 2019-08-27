Это наш водительский плач: Как в Северодонецке залатали выбоины на дорогах (Видео)

В Луганской области дорожные службы латают выбоины. Однако результат их усилий водителей не устраивает. Автовладельцы жалуются, что ямы остались. Исчезли только бюджетные средства, выделенные на ремонт.

Так, в Северодонецке на одной из дорог ямы чередуются с латками. «Это не ремонт, это плач наш водительский», – говорит мужчина.

Дорожные службы отчитались, что текущий ремонт дорожного покрытия на этом участке выполнен. Но водители с этим не согласны. «Они приехали. Просто постояли. Здесь ляпнули вот эту, вот эту и уехали. Они здесь потом на следующий день приехали, долго сидели до обеда на лавочке, ничего не делали и уехали», – рассказал водитель Сергей.

Так за неделю дорожники объехали полгорода. Реакция автовладельцев – от удивления до ярости. По словам водителя автобуса Александра, латки в окружении выбоин выглядят как издевательство. «Была яма, сделали там, закатали. Получается теперь наплыв, то есть едешь, а тебя вот так в таком положении. Скорость сбрасываешь, конечно, где-то до 30 километров. Закрыть типа графу для себя, что они типа что-то сделали. Для чего? Показуха», – сказал он.

Заказчик работ коммунальное предприятие «Северодонецккоммунсервис» должно был принять работы после завершения. «Ну, нету работ, уже не ведутся работы», – говорит директор КП Виталий Постильга.

Заместитель Северодонецкого городского головы Григорий Пригеба осмотрел этот участок дороги. По его словам, на что хватило средств, то и сделали. «Да, на повороте, конечно, в первую очередь надо было сделать. Но вообще нуждается именно этот участок в капитальном ремонте, на него нету денег. Пусть даст область, мы же областной сегодня центр», – сказал Пригеба.

А пока правоохранители несут коммунальщикам протоколы, потому что некачественно отремонтированные дороги создают аварийные ситуации.

В выигрыше автосервисы, потому что здесь прибавилось клиентов. «Страдает не только подвеска, но и все элементы кузова. Поэтому ямочный ремонт, ну, да, полезная вещь, но не с такими зазорами, не с такими высотами латок, как это делается у нас», – говорит автослесарь Андрей.

Хвалят дорожников только в одном месте – на автостанции. Здесь на асфальтовое покрытие не пожалели. Такой ремонт ждут и по всему городу.

Как сообщалось ранее, в Северодонецке у самой проезжей части на одной из улиц провалился асфальт. Из-за этого образовалась пропасть глубиной в три метра.

Источник: ТК «Донбасс»

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