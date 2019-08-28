Уйдет ли Путин из Донбасса при Зеленском, – мнение

Российская Федерация проиграла войну на Донбассе, но президент РФ не может признать поражение, ему нужно сохранить лицо, а на это со сменой власти в Украине появился шанс. Об этом в эфире одного из российских телеканалов заявил российский оппозиционный политик Леонид Гозман.

«Российская Федерация проиграла на Донбассе, проиграла сразу же, потому что цель этой войны было не взятие этих двух никому ненужных городов [Донецк и Луганск], которые как чемодан без ручки. Цель войны была отторгнуть от Украины как минимум 8 юго-восточных областей, а может провести границу по Днепру. Это видно по географии провокаций, которые наши там устраивали», – отметил он.

«Когда молодые люди, которых потом идентифицировали и оказалось, что это наши из Москвы, срывали флаги на административных зданиях в разных городах. Очень широкая география – они и в Харькове, и еще где-то это делали. Вот это был план на самом деле. Ни черта не получилось. А дальше – надо оттуда как-то уходить, а как уходить – непонятно», – продолжил Гозман.

По его словам, пока у власти был президент Украины Петр Порошенко, у мирного разрешения конфликта на Донбассе не было шансов. Потому что Путину, уходя из Донбасса, нужно «сохранить лицо», сказав, что он «выполнил свою миссию» – но это требует «какого-то согласования» с украинской стороной.

«Надо как-то договориться по понятиям: "Давай я скажу так, ты скажешь – так, я не буду опровергать тебя, ты не будешь опровергать меня". Например. С Порошенко он не мог так договориться. Может быть он сможет договориться об этом с Зеленским», – предположил политик.

«Проблема Крыма в будущем нерешаема. Мы разрушили здание, и мы не можем его обратно по щелчку построить. А проблема Донбасса технологически решаема, ее можно решить», – считает Гозман.

Он убежден, что, если обмен удерживаемыми лицами между Украиной и Россией состоится, Запад воспримет это как шаг на пути к урегулированию конфликта на Донбассе и сможет лоббировать смягчение санкций в отношении РФ. «Крым – это оккупированная, аннексированная и захваченная территория. Но в Крыму, кроме отдельных репрессий к крымским татарам, войны нет. Там нет войны, там не стреляют, там тихо-спокойно. На Донбассе стреляют, а кому нужна война в центре Европы», – рассуждает российский оппозиционер.

«Поэтому если Путин сможет отодвинуться, он отодвинется. Я думаю, что он давно этого хочет, но для него важно сохранить лицо. Ведь легитимность Путина здесь – он ведь не потому президент, что его выбрали, его выбрали, потому что он президент. У нас же все наоборот. Он президент, потому что он такой крутой, потому что до сих пор часть населения верит ему, что он американцев загнал под плинтус, все его боятся и так далее. Он не может признать поражение. Он должен сказать, что это победа», – резюмировал Гозман.

Напомним, по словам адвоката некоторых россиян, осужденных в Украине, окончательные списки тех, кто попадет под обмен, пока не утверждены, но участники обмена удерживаемыми лицами ожидают указа президента Украины Владимира Зеленского о помиловании, а процедура их юридического оформления подходит к концу.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube

Читайте также: