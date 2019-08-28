До премьеры: В Хмельницком показали фильм о событиях в Иловайске

В Хмельницком прошел закрытый допремьерный показ фильма, посвященного 5-й годовщине событий в ныне неподконтрольном Украине Иловайске (Донецкая обл.). Это фильм «Иловайск 2014. Батальон "Донбасс"». Киноленту авторы фильма посвятили погибшим в Иловайске украинским военным.

По словам генерального продюсера и соавтора сценария фильма Тараса Костянчука, фильм не столько о трагических событиях Иловайского котла, сколько о том, как местные жители спасали украинских военных, против которых до этого выходили на пророссийские митинги. «Они не дали нам умереть, рискуя своими жизнями. Это история о том, как нам удалось потом по поддельным документам через блокпосты выбраться», – говорит он.

В фильме покажут истории реальных украинских военных, погибших в боях за Иловайск, в частности выход бойцов ВСУ через «зеленый коридор», когда по ним открыли прицельный огонь. Сценарий написан по рассказам участников батальона «Донбасс». Фильм снят на деньги меценатов. Его стоимость около 30 млн грн, снимали по всей Украине, были десятки локаций.

Фильм выходит на большие экраны 29 августа – в День памяти героев Иловайской битвы.

Как сообщалось ранее, по данным Генеральной прокуратуры Украины, во время боевых действий и событий под Иловайском (Донецкая обл.) в августе 2014 года погибли 366 украинских военнослужащих и добровольцев, 429 – были ранены.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UA: Донбасс»

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