Луганщина: Как ремонтируют автомобильный мост в Сватово (Фото)

В Сватово (Луганская обл.) с левой стороны автомобильного моста через реку Красную монтируют балки. Движение транспорта здесь перекрыли в декабре прошлого года после ДТП, в котором погибли 4 человека.

Легковые автомобили пускают в объезд через улицы Островского и Чкалова. Жители этих улиц говорят, что из-за постоянного проезда грузовиков страдают от пыли и шума, дороги разбиты.

Ремонтные работы на мосту в Сватово проводит подрядная компания из Киева по заказу Службы автомобильных дорог Луганской области.

По словам руководителя облавтодора Луганщины Юрия Бережного, стоимость проекта – около 24 млн грн, а ремонт планировали закончить до сентября, но строители отстают от графика на месяц, поэтому открыть мост планируют не раньше октября.

«В прошлом году, когда подписывался договор, планировалось заменить на новые только часть балок. В результате их демонтажа и экспертного обследования было принято решение о замене абсолютно всех балок. Естественно, их нужно было заказать, изготовить – это заказные элементы конструкции, поэтому нужно дополнительное время», – пояснил Бережной.

После монтажа балок на мосту строители будут укладывать арматуру, а потом заливать бетон. «До октября залить монолитную плиту мы успеем, но еще плюс тротуары нужно сделать, колесоотбой, ограждения. Ну, до ноября точно успеем», – рассказал представитель подрядчика Иван Серафимов.

Ремонт автомобильного моста через реку Красную в Сватово начали в августе прошлого года. По паспорту проекта работы должны закончить в декабре 2019 года.

Ранее сообщалось, что в Луганской области введение в эксплуатацию Сватовского моста через реку Красная после капитального ремонта должно пройти до 15 октября. Сватовский мост имеет большое значение для экономики Сватовского района и Луганской области, поскольку он расположен на дороге государственного значения Н-26 «Чугуев – Меловое» и объединяет две области – Харьковскую и Луганскую, а также районы Луганской области.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UA: Донбасс»

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