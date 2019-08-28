Гадюка под диваном: В многоэтажки Лисичанска заползают змеи

В Лисичанске (Луганская обл.) жители одной из многоэтажек, расположенной вблизи реки Беленькая на улице Октябрьской, жалуются на ядовитых змей. Говорят, каждое лето они залезают в подъезды и квартиры.

В этом году местная жительница Надежда Несвятипасха нашла гадюку в своей квартире на пятом этаже. «Я лежала на диване, а она рядом вылезла и в угол полезла», – говорит она.

«Длиной была метр, а толщина – как 50 копеек или железный рубль. Мы диван перекинули на себя, она слева в углу лежала под диваном, свернувшись комочком. Не легла на линолеум, а легла на ковер», – рассказывает соседка Надежды Людмила Васильева.

По ее словам, сосед принес в квартиру тяпку, Людмила убила гадюку и змею выкинули из окна.

Как сообщила сотрудница Северодонецкого лесного хозяйства Елена Варенко, в Луганской области распространены два вида относительно ядовитых змей – это медянка обыкновенная и степная серая гадюка. «Медянка способна забираться на деревья. Если змее угрожает опасность, она погружается в воду или обходит эти места. В целом она не особо ядовита. Ядовита, но не смертельно», – говорит эксперт.

«Степная гадюка – ядовита, но не смертельно. Очень редкие случаи летального исхода. Если змея заползает в дом, значит ее там что-то привлекло – например, наличие мышей и других грызунов», – добавила Варенко.

Проблему со змеями признал начальник ЖЭКа №8 г. Лисичанска Владимир Сиротин. «На заводе Пролетарий, расположенном вблизи жилых домов, находятся очистные сооружения, там есть змеи. Речка Беленькая протекает рядом – там тоже они присутствуют», – пояснил он.

Начальник ЖЭКа сообщил, что никто из жителей многоэтажки с заявлениями о змеях к коммунальщикам не обращался и рассказал о процедуре. «Люди приходят к нам, пишут заявление, мы отправляем его на санстанцию, делаем проплату, санстанция приезжает и проводит дезинфекцию против змей, крыс. Если заявления по подвалам – травля мышей и крыс были, мы этим занимаемся. По змеям этого не было», – сообщил Сиротин.

Как рассказал врач Лисичанской станции «скорой помощи» Сергей Ходус, укус змеи может привести к отеку укушенной конечности, к развитию выраженного болевого синдрома, в некоторых случаях к серьезной аллергической реакции – к анафилактическому шоку, который в свою очередь может вызвать отек Квинке. Медик добавил, что после укуса змеи необходимо сразу вызывать «скорую помощь».

«Нужно измерить температуру пострадавшему. Конечность, куда наиболее часто бывают укусы, нужно обездвижить. Пострадавшему необходимо давать большое количество жидкости. При наличии температуры давать жаропонижающие препараты», – рассказал врач.

Он проинформировал, что в этом году в Лисичанске «скорую помощь» по факту укуса змей еще никто не вызывал.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UA: Донбасс»

Читайте также: