«Налоговикам» детей нужно к школе собирать: В соцсетях сообщают, что «налоговая» «кошмарила» рынки Донецка

«Налоговикам» детей нужно к школе собирать: В соцсетях сообщают, что «налоговая» «кошмарила» рынки Донецка

ДН

29.08.19 16:12dnews.dn.uaНовости

Рынок «Маяк». Фото из открытых источников

В неподконтрольном украинским властям Донецке «налоговая» проверяла рынки. Об этом сообщают местные жители в соцсетях.

«Сегодня налоговая кошмарила рынки Донецка. С контрольными закупками, с проверкой чеков и прочими прелестями», – написал автор поста 28 августа.

Иные пользователи соцсетей отмечают, что подобные проверки проводились и в других населенных пунктах:

  • Леонид: «Не только Донецк, но и Тельманово (после переименования – Бойковское, – ред.)»;
  • Наталия: «Ясиноватую давно обшарили».

Мнения людей по поводу целесообразности таких проверок разделились. Большинство пишут о том, что проверки не идут «на благо» «республики»:

  • Алина: «Такие проверки не идут на благо республики»;
  • Андрей: «Смешно, барыги щимят рынки. А вообще, граждане, что хорошего? Я все, конечно, понимаю, но те, кто осуждают торгашей, кроме как пургу мести, пробовали здесь торговать? Или вы думаете, только стал – и мешок денег к тебе упал?»;
  • Виктория: «Поддерживаю»;
  • Игорь: «Точно»;
  • Анита: «Бабло хотят, местовые, и штрафы – это же наличка»;
  • Дария: «О, скоро з/п бюджетники получат»;
  • Виктор: «Кроме роста цен, это ничего не даст»;
  • Оля: «Ну и толку?»;
  • Виктор: «Закрома родины растут»;
  • Оля: «Да это что, новость? Типа раз в 2 года чистят карманы... Они и без проверок могут»;
  • Милена: «Последние разбегутся. Хотят супермаркеты только оставить»;
  • Максим: «Канцелярия на "Маяке" частично была закрыта, проверяли их. Налоговикам детей нужно к школе собирать».

Есть и те, кто поддерживает проверки. «Наконец взялись за вечно ноющих барыг», – пишет Виталий.

Напомним, что на рынке Донецка продукты намного дешевле, чем в супермаркете.

Читайте также:

Комментарии