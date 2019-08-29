«Налоговикам» детей нужно к школе собирать: В соцсетях сообщают, что «налоговая» «кошмарила» рынки Донецка

В неподконтрольном украинским властям Донецке «налоговая» проверяла рынки. Об этом сообщают местные жители в соцсетях.
«Сегодня налоговая кошмарила рынки Донецка. С контрольными закупками, с проверкой чеков и прочими прелестями», – написал автор поста 28 августа.
Иные пользователи соцсетей отмечают, что подобные проверки проводились и в других населенных пунктах:
- Леонид: «Не только Донецк, но и Тельманово (после переименования – Бойковское, – ред.)»;
- Наталия: «Ясиноватую давно обшарили».
Мнения людей по поводу целесообразности таких проверок разделились. Большинство пишут о том, что проверки не идут «на благо» «республики»:
- Алина: «Такие проверки не идут на благо республики»;
- Андрей: «Смешно, барыги щимят рынки. А вообще, граждане, что хорошего? Я все, конечно, понимаю, но те, кто осуждают торгашей, кроме как пургу мести, пробовали здесь торговать? Или вы думаете, только стал – и мешок денег к тебе упал?»;
- Виктория: «Поддерживаю»;
- Игорь: «Точно»;
- Анита: «Бабло хотят, местовые, и штрафы – это же наличка»;
- Дария: «О, скоро з/п бюджетники получат»;
- Виктор: «Кроме роста цен, это ничего не даст»;
- Оля: «Ну и толку?»;
- Виктор: «Закрома родины растут»;
- Оля: «Да это что, новость? Типа раз в 2 года чистят карманы... Они и без проверок могут»;
- Милена: «Последние разбегутся. Хотят супермаркеты только оставить»;
- Максим: «Канцелярия на "Маяке" частично была закрыта, проверяли их. Налоговикам детей нужно к школе собирать».
Есть и те, кто поддерживает проверки. «Наконец взялись за вечно ноющих барыг», – пишет Виталий.
Напомним, что на рынке Донецка продукты намного дешевле, чем в супермаркете.
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