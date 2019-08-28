Состав и эффективность украинских переговорщиков в ТКГ: Мнение эксперта

В Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе работает и работала команда профессионалов, представляющих интересы Украины, однако ее работа недостаточно эффективна по одной простой причине. Об этом рассказал экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.

По его словам, Валерий Гребенюк, которого назначили представлять интересы Украины на переговорах в Минске вместо Романа Безсмертного, является профессиональным украинским дипломатом и юрист-международник.

«Я считаю, выбор правильный. Человек компетентный и будет делать все, что нужно. Но есть одно но – это Российская Федерация. В ТКГ можно назначать кого угодно и сколько угодно. Президент Украины Леонид Кучма уже там был. Уважаемый, опытный человек, очень хорошо знает российское направление. В ТКГ работал у нас и бывший премьер-министр – господин Марчук. Тоже уважаемый, знающий и опытный человек. Там работал и бывший секретарь СНБО – академик Горбулин. Кого еще туда нужно рекомендовать, чтоб толкнуть переговоры вперед? Им не удалось ничего сделать», – говорит Огрызко.

«Ничего не вышло. Почему? Потому что есть один простой ответ – этого не хочет Россия. Она не слышит то, что ей говорят. Она слышит, когда ее бьют. Фигурально. Когда интересы России задевают таким образом, что она должна отвечать уже не так, как это делают Захарова или Лавров, а отвечать по сути. Тогда вся команда, которую мы сейчас формируем заново, будет эффективной», – считает эксперт.

Экс-министр иностранных дел Украины убежден, что для урегулирования вооруженного конфликта на Донбассе украинским властям необходимо убедить международных партнеров, в частности США, в ужесточении санкций против России и увеличении военной помощи Украине.

Напомним, 28 апреля 2016 года представитель Украины в политической подгруппе ТКГ Роман Безсмертный покинул свой пост, который занимал с 2015 года. А 9 июля 2019 года Зеленский уполномочил Безсмертного опять представлять Украину в рабочей подгруппе по политическим вопросам ТКГ. 13 августа, президент Украины Владимир Зеленский освободил Безсмертного от исполнения обязанностей в ТКГ. По словам Безсмертного, причиной увольнения стала его публичная позиция, ведь он считает, что Украина после гибели военных под Павлополем (Донецкая обл.) должна была приостановить участие в Минском процессе до встречи в Нормандском формате.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Эспрессо.ТВ»

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