Ощущение несправедливости: Правозащитница рассказала о нарушении прав ВПЛ

Внутренне перемещенные лица (ВПЛ) из Донбасса и Крыма несколько лет терпят дискриминацию в связи с ограничением их избирательных прав. Как сообщают «Донецкие новости», об этом в ходе пресс-конференции в Киеве рассказала член правления БО «Восток SOS», переселенка из АР Крым Александра Дворецкая.

«На этих парламентских выборах я получила один бюллетень, а не два. Я смогла проголосовать только за партийный список и не смогла проголосовать за мажоритарного депутата по своему району», – говорит она.

По ее словам, таким образом сложилась ситуация, что переселенцы, голосовавшие на внеочередных выборах в Верховную Раду в 2019 году, смогли выбрать лишь половину парламента. «В количестве 225 депутатов. Этих голосов даже недостаточно для того, чтобы принять закон, поэтому есть ощущение несправедливости», – отмечает Дворецкая.

Правозащитница сообщила, что живет в Киеве 6 лет и имеет справку ВПЛ. «Твой адрес, по которому зарегистрирован как ВПЛ, становится твоим налоговым адресом. Ты платишь налоги именно в ту громаду, в которой сегодня проживаешь. Дальше эти налоги в том числе идут на образование, на медицину, на транспорт и на разные инфраструктурные вопросы, касающиеся состояния дорог, которыми я как ВПЛ, 6 лет проживающая в Киеве, пользуюсь. Мой ребенок ходит в детский сад, скоро пойдет в школу. Я буду ездить в этом транспорте, пользоваться метро. Я плачу налоги, чтобы эта инфраструктура существовала, но почему-то контролировать эти деньги не могу из-за того, что я не могу повлиять на это и поставить галочку напротив того депутата, которого я бы хотела видеть [при власти], который будет принимать решения, как эти деньги будут использоваться», – пояснила проблему переселенка.

Правозащитники считают, что новоизбранная Верховная Рада Украины может на законодательном уровне решить наиболее острые проблемы переселенцев, связанные с нарушением их конституционных прав, в частности с выплатой пенсий и полноценным правом голоса на выборах.

Для привлечения внимания новоизбранных народных депутатов к этой проблеме с 15 августа «Група впливу» начала акцию «#КоженГолосВпливає». Сегодня, 29 августа, в первый день работы парламента, активисты будут раздавать депутатам, идущим в Верховную Раду, открытки со словами поздравления и напоминания о необходимости возобновить избирательные права граждан Украины, которые вынужденно покинули свои дома. Под стенами парламента проведут акцию «Поприветствуй депутата и напомни о правах ВПЛ» (подробнее об этом мероприятии – в Facebook-анонсе организаторов).

Читайте также: