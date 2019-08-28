Сводка из зоны ООС за 27 августа: Версии сторон конфликта

За минувшие сутки зафиксировано 10 обстрелов украинских позиций со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ). В том числе обстрелы велись с применением запрещенного Минскими соглашениями вооружения. В результате обстрелов со стороны НВФ один украинский военнослужащий получил ранения. Об этом сегодня, 28 августа, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» НВФ обстреливали позиции Объединенных сил:

неподалеку Талаковки – из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;

в районе Водяного – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

около Павлополя – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

вблизи Марьинки – из подствольных гранатометов;

неподалеку Лебединского – из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник обстреливал позиции Объединенных сил неподалеку Светлодарска – из минометов калибром 82 мм, автоматического гранатомета и крупнокалиберных пулеметов.

С начала текущих суток обстрелы позиций подразделений Объединенных сил не зафиксированы.

В «ДНР» сообщают, что «ВСУ в минувшие сутки 6 раз нарушили режим прекращения огня. Общее количество примененных боеприпасов – 28 единиц. Под огонь попали горловский поселок Зайцево, села Ленинское (после переименования – Ужовка, – ред.) и Коминтерново (после переименования – Пикузы, – ред.). При обстрелах применялись танки, минометы калибрами 82 и 120 мм, стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберное».

Также в «ДНР» уверяют, что «территория исправительной колонии и рынок в Горловке подверглись обстрелам. Зафиксированы прилеты в промтоварные ряды рынка "Карат-маркет" и участок социальной реабилитации колонии №27. Пострадавших нет».

В «ЛНР» утверждают, что «киевские силовики обстреляли поселок Голубовское из РПГ (ручных противотанковых гранатометов), СПГ (станковых противотанковых гранатометов) и АГС (автоматических станковых гранатометов). По предварительным данным, жертв среди населения удалось избежать. Разрушения гражданской инфраструктуры уточняются».