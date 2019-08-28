В ПФУ рассказали, сколько людей пользуются электронными сервисами в Краматорске

Электронными сервисами Пенсионного фонда активно пользуются люди разных возрастных категорий, благодаря чему очереди в управления ПФУ уменьшаются. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 28 августа, на пресс-конференции на тему «"Е-пенсия" – назначь пенсию в "одно касание"» рассказала председатель комиссии по прекращению управления Пенсионного фонда Украины в г. Краматорске Донецкой области Лариса Макаренко.

По ее словам, человек обращается в управление ПФУ, там его заявление регистрируется и ему предоставляется логин, код доступа, чтобы он мог войти в свой личный кабинет. Таких обратившихся – почти 20 тыс. человек.

«По городу Краматорску получателей пенсий – 71,5 тыс. человек, из которых 17,5 тыс. – это внутреннее перемещенные лица. Веб-порталом очень активно пользуются», – сообщила Макаренко.

Она уточнила, что электронными сервисами пользуются люди разных возрастных категорий, в том числе пожилые. «В день к нам обращаются около 300 человек – на приемы, за справками. И почти 60% всех обращений – это вопросы. Спросить, какой коэффициент заработка, какой коэффициент стажа, может, какой-то период не был учтен для назначения пенсии», – рассказала представитель ПФУ.

Сотрудники Пенсионного фонда в этих случаях проверяют личное дело и предоставляют информацию. Кроме того, по словам Макаренко, широко используется для коммуникации с пожилыми людьми скайп-связь – человека можно идентифицировать, и ему предоставляется ответ на интересующий вопрос.

В связи с тем, что веб-портал ПФУ набирает обороты, по словам специалиста, значительно уменьшились очереди. «Все вопросы решаются сразу с помощью веб-портала», – отметила она.

Таким образом решается задача уменьшения количества обращений в управление ПФУ, подчеркнула Макаренко, чтобы люди не тратили свое время на очереди.

Напомним, ПФУ ввел новую модель обращения граждан за назначением пенсии в «одно касание» через веб-портал электронных услуг ПФУ. Внедрение такой системы упрощает взаимодействие граждан с ПФУ, позволяет уменьшить затраты времени лиц, обращающихся за назначением пенсии, обеспечивает максимально комфортные условия для получения услуг, не выходя из дома.

Как сообщалось ранее, правительство Украины внесло изменения в списки производств, работ, профессий, должностей и показателей, занятость в которых дает право на пенсию по возрасту на льготных условиях путем их оптимизации.

Читайте также: