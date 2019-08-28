Поприветствуй депутата: Переселенцы напомнят Верховной Раде о своих правах

Правозащитники и переселенцы проведут под стенами парламента в первый день работы Верховной Рады Украины, в четверг, 29 августа, акцию «Поприветствуй депутата и напомни о правах ВПЛ». Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 28 августа, в ходе пресс-конференции в Киеве рассказала исполнительный директор ОО «Общественный холдинг "Группа влияния"» («Група впливу») Татьяна Дурнева.

По ее словам, организаторы акции на протяжении последних двух недель получали от переселенцев из разных регионов Украины фотографии с проведенных возле зданий местных городских советов митингов о защите избирательных прав ВПЛ.

«На плакатах люди писали, что каждый имеет право на выбор, что переселенцы – тоже избиратели, что каждый голос влияет. И это правда. Люди в это искренне верят и понимают, что плановые местные выборы, которые должны состояться осенью 2020 года, могут снова пройти без участия значительного количества избирателей, в частности 1,2 млн ВПЛ», – говорит она.

«Минсоцполитики опубликовало новые данные о переселенцах – это 1,4 млн человек, если отнять около 200 тыс. детей, получается 1,2 млн человек, которые согласно Конституции Украины имеют право голоса, но не могут его реализовать в тех громадах, куда они переселились», – продолжила Дурнева.

Правозащитница напомнила, что в 2015 году местные выборы в Украине прошли без участия переселенцев. «Я знаю только два случая выходцев из Крыма и Донецка, которые отстояли свое право голоса через суд. Но это вопрос, который не нужно решать через суд. Это вопрос, который нужно решить в законодательной плоскости. Еще в 2016 году был разработан законопроект №6240 об избирательных правах ВПЛ и других мобильных внутри страны граждан [трудовых мигрантов, которые также не могут голосовать на местных выборах не по месту регистрации проживания]», – отметила эксперт.

«В законопроекте №6240 года была разработана процедура, которая позволяет всем избирателям, независимо от того – это ВПЛ или другие люди, проживающие не по месту регистрации, реализовать свое право голоса», – добавила Дурнева.

Напомним, с целью привлечения внимания новоизбранных народных депутатов к этой проблеме с 15 августа «Група впливу» начала акцию «#КоженГолосВпливає». 29 августа, в первый день работы парламента, активисты будут раздавать депутатам, идущим в Верховную Раду, открытки со словами поздравления и напоминания о необходимости возобновить избирательные права граждан Украины, которые вынужденно покинули свои дома (подробнее об этом мероприятии – в Facebook-анонсе организаторов).

Как сообщалось ранее, 11 июля 2019 года Верховная Рада приняла Избирательный кодекс, регулирующий подготовку и проведение выборов президента Украины, народных депутатов Украины и местных выборов. Документ вступит в силу только с 1 декабря 2023 года, если его подпишет президент. При этом новый Избирательный кодекс не решает проблему дискриминации ВПЛ в контексте невозможности реализовать право голоса на местных выборах.

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