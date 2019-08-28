Не готовы: Эксперт пояснила риски для Украины от встречи в «нормандском формате»

Инициатива президента Украины по организации встречи в Нормандском формате – достаточно рискованный шаг, с которым не нужно спешить. Такое мнение «Донецким новостям» высказала аналитик Фонда «Демократические инициативы имени Илька Кучерива» Мария Золкина.

«Зеленский всей своей риторикой и действиями демонстрирует готовность к диалогу, к прогрессу в переговорах, призывая западных лидеров, Путина, встретится в рамках Нормандского формата. Но эту идею я считаю достаточно рискованной», – сказала она, пояснив причины.

Во-первых, Россия не демонстрирует свою договороспособность. «Исходные условия, на которых Россия готова договариваться с Украиной по реинтеграции оккупированных территорий, не изменились. РФ не продемонстрировала даже намека на готовность изменить тот перечень требований, который она ранее выдвигала Украине. Это и выборы на условиях Кремля, и отсутствие гарантий возвращения нам контроля за попранным участком украино-российской границы, и особый статус для "Л-ДНР". Нет даже намека на то, что РФ готова договариваться на более выгодных для Украины условиях», – подчеркивает Золкина.

По ее мнению, при таком раскладе прогресс на переговорах может состояться лишь при условии, что Украина пойдет на уступки и согласится на невыгодные для себя формулы компромисса с РФ. «Не думаю, что нам стоит идти на условное достижение договоренностей на условиях, которые не выгодны Украине, которые не вернут на самом деле оккупированные территории, зато реализуют сценарий на выгодных для России условиях», – считает эксперт.

Во-вторых, риск в том, что внешнеполитическая команда нового президента Украины на данный момент не сформирована. «Мы не понимаем, кто с нашей стороны будет готовить эту встречу, кто будет формировать перечень предложений Украины, кто очертит "красные линии"», – подчеркивает аналитик.

«Мне кажется, что в интересах нашей страны не спешить со встречей в Нормандском формате, пока не ясно, с чем мы, собственно, туда выходим. В такой ситуации мы или опять ни до чего не договоримся, или уступим – якобы ради достижения прогресса. Есть серьезные опасения, что такие переговоры могут обернуться большими вызовами, рисками для Украины – и не будут иметь ничего общего с подходящей нам формулой реинтеграции оккупированного Донбасса», – продолжила она.

В-третьих, опасность также в том, что отсутствие у команды Зеленского содержательного наполнения программы по реинтеграции Донбасса сопровождается отсутствием диалога с обществом касательно такого плана. «А это может привести к серьезным потрясениям – в случае заключения определенных договоренностей», – акцентирует эксперт.

С другой стороны, по мнению Золкиной, Запад может расценить инициативу Зеленского как «добрую волю». А недоговороспособность РФ украинский президент может использовать в свою пользу: мол, мы попробовали, мы даже где-то готовы были уступить, но РФ этого недостаточно.

«Но, честно говоря, более реалистичным выглядит попытка достичь договоренностей, идя на болезненные для Украины компромиссы», – дополнила аналитик.

«То есть пока мы не видим полноценной программы новой власти относительно временно неподконтрольной части Донбасса. Мы не знаем, с чем президент собирается ехать на нормандскую встречу. И не исключено, что по ее итогам нам могут предложить условный мир на сомнительных условиях», – резюмировала она.

Полную версию см. в материале «Донецких новостей» – 100 дней президента Зеленского: Как это отразилось на Донбассе.