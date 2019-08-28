Пенсии, выборы и справка ВПЛ: Как можно решить проблемы переселенцев

Новоизбранная Верховная Рада Украины может на законодательном уровне решить наиболее острые проблемы переселенцев, связанные с нарушением их конституционных прав. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 28 августа, в ходе пресс-конференции в Киеве рассказала координатор по адвокации БФ «Право на защиту» (БФ «Право на захист») Дарина Толкач.

По ее словам, одним из наибольших факторов, вызывавших опасение у политиков, было то, что количество реальных переселенцев в Украине невозможно контролировать, несмотря на официальную статистику, которая ведется на основании справок ВПЛ, а значит – нельзя контролировать и количество избирателей, в частности на местном уровне, и особенно – на Донбассе, где число зарегистрированных ВПЛ наибольшее по стране.

«Статистика наших опросов говорит о том, что значительная часть людей, которые постоянно пересекают линию разграничения, реально проживают на неподконтрольной Украине территории Донецкой и Луганской областей. Они имели ограниченное количество информации о своих избирательных правах [накануне выборов президента Украины и парламента], не планировали реализовывать свои политические права или не проживают постоянно в новых принимающих громадах», – отмечает Толкач.

Правозащитница акцентировала, что несмотря на наибольшее число зарегистрированных на Донбассе ВПЛ, значительная часть этих людей не проживают по месту регистрации, потому что справка ВПЛ им нужна исключительно для того, чтобы получать пенсии и соцвыплаты на подконтрольной Украине территории.

«Вопрос лежит в ограничении конституционных прав ВПЛ и лиц, которые проживают на оккупированной территории в контексте доступа к пенсионным выплатам. На сегодняшний день мы имеем ситуацию, когда люди, чтобы реализовать собственные конституционные права и получить заработанную пенсию, должны выехать с неподконтрольной территории, зарегистрироваться переселенцами, получить справку ВПЛ и только при таких условиях они могут претендовать на получение собственных пенсий», – говорит представитель БФ «Право на защиту».

Она подчеркнула, что из-за этой ситуации в Украине нет реальной картины о ситуации и проблемах переселенцев, постоянно проживающих на подконтрольной украинским властям территории, но это можно изменить и для этого есть давно подготовленные законопроекты.

«Первым и основным требованием для того, чтобы иметь более-менее адекватную картину и формировать политику относительно и оккупированных территорий, и возможности осуществления избирательных прав ВПЛ должно быть создание системы или механизма, который позволит ВПЛ и лицам, которые проживают на оккупированных территориях получать пенсии и реализовывать свои конституционные права без дополнительных требований. То есть – необходимо отвязать пенсию и другие социальные права ВПЛ от справки ВПЛ», – подытожила Толкач.

«Осуществив такое нехитрое законодательное изменение, можно прийти к тому, что будем иметь более-менее адекватную картину относительно того, какое реальное количество переселенцев проживает в новых принимающих громадах, и какое количество переселенцев непосредственно хочет влиять на решения, которые принимаются на местном уровне. Такая инициатива уже была зарегистрирована в парламенте общественными организациями в 2017 году. Это был законопроект №6692, который должен был заложить основы выплаты пенсий лицам, проживающим на неподконтрольных территориях. Но эта инициатива пролежала в парламенте, так и не была рассмотрена в зале заседаний. И мы очень надеемся, что среди первых шагов вместе с законопроектом №6240 также будет перерегистрирована и инициатива о создании механизма выплат пенсий», – добавила правозащитница.

Напомним, с целью привлечения внимания новоизбранных народных депутатов к проблеме с избирательными правами переселенцев с 15 августа «Група впливу» начала акцию «#КоженГолосВпливає». 29 августа, в первый день работы парламента, активисты будут раздавать депутатам, идущим в Верховную Раду, открытки со словами поздравления и напоминанием о необходимости возобновить избирательные права граждан Украины, которые вынужденно покинули свои дома (подробнее об этом мероприятии – в Facebook-анонсе организаторов).

Как сообщалось ранее, 11 июля 2019 года Верховная Рада приняла Избирательный кодекс, регулирующий подготовку и проведение выборов президента Украины, народных депутатов Украины и местных выборов. Документ вступит в силу только с 1 декабря 2023 года, если его подпишет президент. При этом новый Избирательный кодекс не решает проблему дискриминации ВПЛ в контексте невозможности реализовать право голоса на местных выборах.

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