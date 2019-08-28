Через веб-портал ПФУ работник может проверить отчисления, которые делает за него работодатель

С помощью электронных сервисов Пенсионного фонда каждый застрахованный работник может проверить, какие отчисления делает за него работодатель, а также можно проверить свои персональные данные на наличие ошибок. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 28 августа, на пресс-конференции на тему «"Е-пенсия" – назначь пенсию в "одно касание"» рассказала председатель комиссии по прекращению управления Пенсионного фонда Украины в г. Краматорске Донецкой области Лариса Макаренко.

«Чем хорош веб-портал. Многие люди работают, и чтобы контролировать своего работодателя, человек всегда может увидеть отчисления, которые за него делает работодатель», – сообщила Макаренко.

По ее словам, бывают случаи, когда человек приходит оформлять пенсию (а это могут быть не только пенсионные выплаты по возрасту, но и по инвалидности, по потере кормильца), и оказывается, что работодатель не оплачивал взносы. У такого человека стажа нет. А набрать необходимые сейчас для пенсии 35 лет стажа и так достаточно сложно.

«Каждый застрахованный человек также может видеть, какую сумму насчитывают зарплаты», – отметила представитель ПФУ.

Кроме того, она сообщила, что с помощью веб-портала ПФУ можно с удобством проверить свои персональные данные – ИНН, правильность написания фамилии и т.д. С помощью портала сотрудники ПФУ начали находить ошибки, из-за которых человек терял какой-то период стажа.

Напомним, ПФУ ввел новую модель обращения граждан за назначением пенсии в «одно касание» через веб-портал электронных услуг ПФУ. Внедрение такой системы упрощает взаимодействие граждан с ПФУ, позволяет уменьшить затраты времени лиц, обращающихся за назначением пенсии, обеспечивает максимально комфортные условия для получения услуг, не выходя из дома.

Как сообщалось ранее, правительство Украины внесло изменения в списки производств, работ, профессий, должностей и показателей, занятость в которых дает право на пенсию по возрасту на льготных условиях путем их оптимизации.

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