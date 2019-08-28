Имени Захарченко: В Донецке показали переименованную площадь (Фото)

В неподконтрольном украинской власти Донецке площадь перед зданием бывшей областной госадминистрации, в котором сейчас находится «дом правительства ДНР», переименовали. С сегодняшнего дня Октябрьская площадь переименована в имени первого «главы ДНР» Александра Захарченко, который был ликвидирован 31 августа 2018 года. Об этом сегодня, 28 августа, сообщают местные интернет-ресурсы.

По этому случаю в Донецке провели митинг. «На площади установлена гранитная табличка, символизирующая присвоение площади имени Захарченко», – утверждают в «ДНР».

Ранее сообщалось, что в «ДНР» готов памятник ликвидированному «главе» Александру Захарченко, который высмеяли в соцсетях даже те, кто поддерживает «ДНР».

Напомним, 31 августа 2018 года в центре Донецка в кафе «Сепар» прогремел взрыв, в результате которого «глава ДНР» Александр Захарченко получил смертельное ранение и скончался в больнице. Он был похоронен 2 сентября на кладбище «Донецкое море». Причем, его могила расположена не на «аллее славы» (где захоронены «Моторола» и «Гиви»), а находится в середине кладбища. Через пару недель после захоронения на данном месте установили охрану.

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