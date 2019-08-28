Никто никуда не едет: Обмен удерживаемыми лицами между Украиной и РФ откладывается

Обмен удерживаемыми лицами между Украиной и Россией откладывается. Об этом сегодня, 28 августа, заявил адвокат ряда осужденных в Украине россиян Валентин Рыбин.

«По состоянию на 28 августа, никто никуда не едет. Все находятся по местам и в процессе переговоров. По обмену возникают определенные сложности», – сказал он.

«Мне был известен список украинской стороны, который был предоставлен россиянам, по состоянию на 21 августа. В этом списке из 33 человек, три человека оказались фантомами – люди, которые уже были в 2017 году обменены либо освобождены [в Украине] в силу приговоров, которые они получили. В связи с этим возникла определенная заминка, потому что формула "33 на 33" не срабатывает», – говорит Рыбин.

Адвокат утверждает, что Россия в списках обмена осужденными готова предоставить Украине 33 человека, среди которых 24 военнопленных украинских моряка. «Украина к этому была не готова, она выполнить эту формулу не может, поэтому, скорей всего, в списке будут проводиться замены-перемены и туда попадут люди, которые желают попасть на обмен», – считает Рыбин.

По его словам, сложности в обмене заключенными также заключаются в том, что по некоторым осужденным россиянам нет указа президента Украины о помиловании, по некоторым нужно было менять меру пресечения или добиваться признания их вины в украинских судах.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «Страна.UA»

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