Образование: Что интересовало звонивших на «горячие линии» абитуриентов Донбасса

В этом году во время вступительной кампании на «горячую линию» по вопросам образования принято рекордное количество звонков абитуриентов из Донбасса, в том числе с неподконтрольных территорий. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 28 августа, в ходе пресс-конференции на тему: «Образование для неподконтрольных правительству Украины территорий» рассказала руководитель общественной организации «Фонд "Открытая политика"», основатель Международной зеленой школы, координатор Гражданской платформы по реформированию научной сферы в Украине Ирина Жданова.

По ее словам, «горячая линия» фонда – это единственная линия, на которой консультируют по вопросам образования тех граждан Украины, которые пострадали от военных действий. За время работы с 2016 года принято более 35 тыс. звонков. «Более 7 тыс. из них – это звонки с востока и Крыма», – отметила Жданова.

«В этом году во время вступительной кампании принято рекордное количество звонков: за 1,5 месяца вступительной кампании принято 1,5 тыс. звонков только с востока. Это втрое больше, чем в прошлом году», – сообщила руководитель общественной организации.

По словам Ждановой, с марта начали работать «горячие линии» в Департаментах образования в Краматорске (Донецкая обл.) и Северодонецке (Луганская обл.).

Среди наиболее часто задаваемых вопросов руководитель общественной организации «Фонд "Открытая политика"» отметила несколько основных. «Это восстановление документов об образовании, поступление по упрощенной процедуре через образовательные центры "Донбасс Украина", дистанционное образование и другие», – сообщила она.

Также Жданова сообщила, что есть риск, что в понедельник, 2 сентября, телефоны «горячей линии», которые знают многие люди, которые размещены на сайтах учебных учреждений, на КПВВ, будут отключены. А чтобы финансировать колл-центр из бюджета, необходимы законодательные изменения. «Мы не считаем принципиальным, кто будет вести "горячую линию", но мы считаем принципиальным, чтобы она была», – подчеркнула глава общественной организации.

Напомним, поступающий из зоны боевых действий имеет право в облегченном порядке поступить в профессионально-технические учебные заведения, а также во временно перемещенные высшие учебные заведения и высшие учебные заведения, расположенные на территории Луганской и Донецкой областей, где осуществляют свои полномочия областные военно-гражданские администрации.

Как сообщалось ранее, команда Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины (МинВОТ) подготовила несколько видеоисторий о том, как абитуриенты из временно неподконтрольной украинской власти части Донбасса и Крыма выбрали будущее на подконтрольной Украине территории и поступили в украинские учебные заведения.

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