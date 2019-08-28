«Слуга народа»: Социологи выяснили феномен победы Зеленского на выборах

Социологи выяснили, в чем, по мнению украинцев, причины победы президента Украины Владимира Зеленского на выборах. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 28 августа, в ходе пресс-конференции в Киеве, представляя результаты опроса*, рассказала директор Фонда «Демократические инициативы» Ирина Бекешкина.

«Сегодня 100-й день выполнения своих обязанностей новоизбранным президентом Зеленским», – отметила она.

По ее словам, результаты президентских выборов в Украине в этом году были неожиданными и непредсказуемыми. «Когда мы спрашивали людей, в чем они видят главную причину такой непредсказуемой победы Владимира Зеленского, больше половины населения четко ответили, что люди хотели радикального обновления власти. Люди выбрали новую власть, потому что она – новая», – сообщила Бекешкина.

«Интересна еще одна вещь. Оказывается, сериал "Слуга народа" еще до начала избирательной кампании смотрели 50% украинцев. Я думаю, что это немало, а выступления "95-го квартала" смотрели 85%. Поэтому я думаю, что этот образ президента, который видела половина населения страны, после того, как в ночь перед Новым годом выступил Зеленский и заявил, что он идет в президенты, многие люди встретили с ожидаем. Если говорить социологически, то за месяц рейтинг Зеленского вырос в 2 раза», – проинформировала эксперт.

Согласно опросу, основными мотивами голосования за партии на парламентских выборах были:

идеи и предложения – 25%;

лидеры – 29%;

желание поддержать новоизбранного президента – 14%;

стремление к обновлению – 11%.

Социологи отмечают, что особой была мотивация голосования за партию «Слуга народа», где главным мотивом было желание поддержать президента, чтобы он имел сильную партию в Верховной Раде (26%), еще для 19% мотивом голосования за эту партию было стремление обновления политики.

* Общенациональный опрос был проведен Фондом «Демократические инициативы» совместно с Киевским международным институтом социологии (КМИС) с 8 по 20 августа 2019 года. Опрос проводился в 103 населенных пунктах во всех областях Украины, кроме АР Крым. В Донецкой и Луганской областях опросы проводились только на подконтрольных украинским властям территориях. Опрошены 2040 респондентов, которые по своим характеристикам представляют взрослое население Украины (старше 18 лет). Статистическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Читайте также: