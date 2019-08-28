В штабе ООС назвали причину закрытия КПВВ «Майорское»

Сегодня, 28 августа, контрольный пункт въезда-выезда (КПВВ) «Майорское» в Донецкой области закрыт из-за обстрела со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ). Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

«Сегодня, 28 августа, в 12:25 противник начал обстрел гражданской инфраструктуры в районе гуманитарного дорожного коридора "Горловка – Бахмут". Применил при этом гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы», – рассказали в штабе.

Там добавили, что такие действия НВФ поставили под угрозу жизнь и здоровье мирного населения и персонала, осуществляющего свою деятельность на КПВВ «Майорское». Пограничниками из состава Объединенных сил была обеспечена надлежащая безопасность для всех гражданских, которые находились на контролируемой территории вблизи КПВВ.

«С учетом того, что действия противника ставят под угрозу жизни и здоровье лиц, пересекающих линию разграничения, командующим Объединенных сил было принято решение о временном прекращении пропуска лиц и транспортных средств через КПВВ "Майорское" до особого распоряжения», – сообщили в пресс-центре.

Напомним, ранее о закрытии КПВВ «Майорское» сообщили правозащитники.

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