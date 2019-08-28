Наивысший результат: Украинцы оценили 100 дней Зеленского

Социологи выяснили, как граждане Украины оценивают начало работы президента Владимира Зеленского. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 28 августа, в ходе пресс-конференции в Киеве, представляя результаты опроса*, рассказала директор Фонда «Демократические инициативы» Ирина Бекешкина.

«Что касается непосредственных оценок 100 дней президента Зеленского, я бы сказала, что "медовый месяц" продолжается. Новоизбранный президент Зеленский сейчас имеет доверие 70% граждан. Ни один президент в истории Украины такого доверия никогда не имел. Это наивысший результат», – сказала она.

По ее словам, также позитивный баланс доверия, в отличие от всех остальных политических сил, у украинцев имеют члены команды президента Зеленского. «Что касается первых шагов президента Зеленского, здесь тоже продолжается "медовый месяц". Первые шаги президента Зеленского и его команды позитивно оценивают 63% граждан, негативно – всего 13%, еще 24% не определились», – сообщила Бекешкина.

«Важно, что позитивно оценивают первые шаги президента Зеленского во всех регионах. В одним больше, например, в западном – 72% позитивно, в других меньше – в южном только 48%, но и негативно там тоже оценивают меньше», – добавила эксперт.

* Общенациональный опрос был проведен Фондом «Демократические инициативы» совместно с Киевским международным институтом социологии (КМИС) с 8 по 20 августа 2019 года. Опрос проводился в 103 населенных пунктах во всех областях Украины, кроме АР Крым. В Донецкой и Луганской областях опросы проводились только на подконтрольных украинским властям территориях. Опрошены 2040 респондентов, которые по своим характеристикам представляют взрослое население Украины (старше 18 лет). Статистическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

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