Приоритеты украинцев: Какие задачи должен решить Зеленский

Среди первоочередных заданий президента Украины Владимира Зеленского большинство украинцев ожидают от него прекращения войны на Донбассе. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 28 августа, в ходе пресс-конференции в Киеве, представляя результаты опроса*, рассказала директор Фонда «Демократические инициативы» Ирина Бекешкина.

«Первое – прекращение огня на Донбассе – 71%. Рост жизненных стандартов людей, зарплат, пенсий – 44%. Снижение тарифов – 31%. Наказание виновных в коррупции чиновников и уменьшение влияния олигархов на политику. Нужно было выбрать 5 задач из большого списка. Вот эти 5 приоритетов задач, решения которых граждане ждут от новоизбранного президента», – сказала она.

По ее словам, сейчас среди украинцев впервые за всю историю соцопросов наивысшая уверенность в успешности проведения реформ в стране. «70% так или иначе верят, что реформы в Украине будут успешными, 26% – в целом верят, еще 44 – верят, хотя определенные сомнения есть. А совсем не верят в успех реформ сейчас только 6% граждан. Для сравнения – в июле 2015 года совсем не верили в реформы 30%, в 2016-м – 28%, в 2017-м – 40%», – проинформировала Бекешкина.

«У людей продолжается мировоззренческий взлет и позитив», – отметила эксперт.

Как сообщалось ранее, президент Владимир Зеленский по итогам 100 дней работы имеет наивысшее доверие у граждан за всю историю Украины.

* Общенациональный опрос был проведен Фондом «Демократические инициативы» совместно с Киевским международным институтом социологии (КМИС) с 8 по 20 августа 2019 года. Опрос проводился в 103 населенных пунктах во всех областях Украины, кроме АР Крым. В Донецкой и Луганской областях опросы проводились только на подконтрольных украинским властям территориях. Опрошены 2040 респондентов, которые по своим характеристикам представляют взрослое население Украины (старше 18 лет). Статистическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

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