Переселенцам: Как восстановить предпринимательскую деятельность

В Украине переселенец может восстановить предпринимательскую деятельность. Об этом сообщается на странице программы «Радник з питань ВПО» («Советник по вопросам ВПЛ») в Facebook.

Так, чтобы восстановить ФЛП, переселенцу нужно со справкой ВПЛ обратиться в исполнительные органы городских, сельских государственных советов, территориального органа Министерства юстиции Украины или нотариуса. Предоставляется заявление об изменении проживания/местонахождения в Едином государственном реестре юридических лиц, ФЛП и общественных формирований.

Если регистрация ФЛП произошла до 1 июля 2004 года, то нужно предоставить документы для внесения в Реестр.

Так, для регистрации изменений необходимо предоставить следующие документы:

заявление о регистрации изменений в сведения о ФЛП;

документ об уплате административного сбора;

копия справки об изменении регистрационного номера учетной карточки;

копия первой страницы паспорта и страницы с отметкой о наличии права осуществлять платежи по серии и номеру паспорта;

в случае создания – договор о создании семейного фермерского хозяйства.

Как отмечается, также эту информацию можно внести в Реестр самостоятельно в персональном кабинете веб-портала «Онлайн-дом юстиции».

Читайте также: