Переселенцам: Как восстановить предпринимательскую деятельность

В Украине переселенец может восстановить предпринимательскую деятельность. Об этом сообщается на странице программы «Радник з питань ВПО» («Советник по вопросам ВПЛ») в Facebook.
Так, чтобы восстановить ФЛП, переселенцу нужно со справкой ВПЛ обратиться в исполнительные органы городских, сельских государственных советов, территориального органа Министерства юстиции Украины или нотариуса. Предоставляется заявление об изменении проживания/местонахождения в Едином государственном реестре юридических лиц, ФЛП и общественных формирований.
Если регистрация ФЛП произошла до 1 июля 2004 года, то нужно предоставить документы для внесения в Реестр.
Так, для регистрации изменений необходимо предоставить следующие документы:
- заявление о регистрации изменений в сведения о ФЛП;
- документ об уплате административного сбора;
- копия справки об изменении регистрационного номера учетной карточки;
- копия первой страницы паспорта и страницы с отметкой о наличии права осуществлять платежи по серии и номеру паспорта;
- в случае создания – договор о создании семейного фермерского хозяйства.
Как отмечается, также эту информацию можно внести в Реестр самостоятельно в персональном кабинете веб-портала «Онлайн-дом юстиции».
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