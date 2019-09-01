Война вынуждает жительницу прифронтового Счастья быть «птицей Феникс»

Жительница прифронтового Счастья (Луганская обл.) Светлана из-за вооруженного конфликта на Донбассе вынуждена была сменить профессию учителя на продавца. За период конфликта женщина перенесла несколько ударов судьбы. Об этом сообщает пресс-служба представительства Международной организации по миграции (МОМ) в Украине.

«Светлане 43 года. Вместе с 11-летней дочерью Инной и 77-летней мамой Любовью Ивановной она живет в городке Счастье, почти на линии разграничения. Семья участвовала в программе МОМ по помощи населению, проживающему вблизи линии разграничения», – говорится в сообщении.

По специальности Светлана учительница младших классов, но с начала конфликта работает продавщицей в киоске. Ежедневно после смены Светлана мчится домой, маме нужен постоянный уход: вот уже 10 лет, как она полностью потеряла зрение. Ранее помогал отец Светланы, но после обстрелов в 2015 году он не перенес инфаркта.

Как рассказали в МОМ, Светлана просыпается в пять утра, чтобы успеть поработать в саду. Свои овощи и консервация на зиму помогают экономить. Купить Инне все для школы, купить лекарства для Любови Ивановны, отремонтировать дом после обстрелов – на все это нужны деньги. «Подруги говорят, что я будто птица Феникс – возрождаюсь после каждого удара судьбы. А разве у меня есть выбор? Я мечтаю, что когда-то это все закончится, и мы поедем вместе отдыхать на море. Или даже на океан с чистой прозрачной водой ... А пока я побуду Фениксом», – поделилась Светлана.

Фото: Facebook / IOM Ukraine

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