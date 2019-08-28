ВНО для учителей: В Мариуполе рассказали, как будут проверять педагогов (Видео)

Педагоги из Мариуполя (Донецкая обл.) участвуют в пилотном проекте Украинского центра оценивания качества образования – преподаватели могут проверить свои знания новым способом. В отличие от аттестации, новая процедура для учителей добровольная. В этом году проект рассчитан на тысячу участников.

Так, первый этап для мариупольских учителей уже позади. «На данном этапе приезжала уже комиссия, были на уроках этого учителя. Они сделали свои выводы, учителя они познакомили с этими выводами. Затем будет, как вот говорят, что учителя будут сдавать ВНО как ученики», – рассказала директор школы Наталья Ровицкая.

Тестирование состоится в октябре. Будет дано 100 заданий и 4 часа на выполнение. По результатам участники получат сертификаты. «Если учитель прошел сертификацию, ему не нужно будет проходить аттестацию. Это первый бонус, первое преимущество. И да, действительно, будет надбавка, кажется, 20% тем педагогам, которые успешно прошли сертификацию», – объяснила директор методически-консалтингового центра Ирина Святченко.

Сами преподаватели убеждены, что больше денег – не единственное преимущество. «Учителя могут привлекать к экспертам, к конференциям, к мастер-классам. Где он уже должен делиться своим опытом и привлекать к своему опыту молодых специалистов», – отметила учительница начальных классов Татьяна Никитченко.

По словам учителей, такая проверка стимулирует быть активнее. «Я не жду 5 лет, когда придет, через 5 лет мне надо проходить аттестацию и там напрягаться что-то делать. Я работаю все 5 лет, участвую в конкурсах, сама провожу мастер-классы, различные творческие мастерские, мои ученики участвуют в конкурсе», – сказала учительница начальных классов Надежда Збандуто.

Родители же считают, что сертификат или аттестат должен выбирать сам педагог. Главное, чтобы он учился вместе со своими учениками и каждый день. «Учитель все равно должен развиваться. Он не может стоять на одном и том же месте. Вот когда он закончил вуз и работает, допустим, еще 10-15-20 лет. Все меняется, вы знаете, и в жизни, и в технике, все. То есть остановиться на тех знаниях, которые остались после вуза, это просто невозможно», – говорит мать двоих школьников Наталья Карауланова.

Пока проект рассчитан только на учителей начальных классов. Однако впоследствии планируют привлечь и других.

Напомним, учительница английского языка мариупольской общеобразовательной школы № 51 Анастасия Яровая вошла в ТОП-50 учителей Global Teacher Prize Ukraine. Она стала одной из лучших вместе с преподавателями из Киева, Львова, Чернигова, Бахмута.

Источник: ТК «Донбасс»

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