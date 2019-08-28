Отремонтированный мост в Богородичном: Дорога к Святогорской Лавре прослужит минимум 15 лет (Видео)

Отремонтированный в поселке Богородичное (Славянский р-н, Донецкая обл.) 233-метровый мост через реку Северский Донец по дороге к Святогорской Лавре прослужит минимум 15 лет. Об этом сообщил директор компании «Внедренческое предприятие "Мост"» Андрей Щекин.

Этой переправе почти полвека. Последний раз ее ремонтировали более 15 лет назад. Как уверяют специалисты, сейчас реконструкцию сделали основательную, по современным технологиям. Гарантировано хватит еще на 15 лет. «Полная замена мостового полотна с устройством гидроизоляции, деформационных швов. Восстановлено укрепление конусов береговых опор. Огромная работа была выполнена снизу моста – это по восстановлению разрушенных защитных слоев несущих конструкций балок, пролетных строений, ригелей, опор», – сообщил Щекин.

После ремонта проезжая часть – гладкая, вдоль – широкий тротуар с новым барьерным ограждением. А еще недавно мост над Северским Донцом, что ведет в Святогорье, выглядел совсем иначе. «Вот такие дыры были прямо на мосту. Это пешеходные дорожки, там дальше тоже дыры есть. Вот такой он был снизу», – показал на фотографиях мост до ремонта подрядчик.

«Тут не пройти все это было, такие ямы, отверстия, что можно было провалиться», – добавляет местный житель Анатолий.

«Был побитый мост. Очень трудно было велосипедом ездить по дорожке по этой. А теперь вот сделали пандус, теперь вот я езжу с удовольствием. Стал шире намного мост», – рассказала местная жительница Алла.

Ремонт провели за 4 месяца. Средства выделили из областного и госбюджета. «Длина моста 233 метра, сумма запланированная была на этот мост 32 миллиона. В ходе проведения конкурентных торгов эта сумма была сэкономлена на 2 млн грн», – сказал начальник службы автомобильных дорог в Донецкой области Игорь Макогон.

В этом году это второй отремонтированный мост. Теперь на севере области восстановили все крупные переправы через реку Северский Донец. Еще 4 сооружения планируют починить в 2020 году.

Источник: ТК «Донбасс»

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