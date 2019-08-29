Театральная резиденция: Как реабилитируют ветеранов войны на Прикарпатье

В Ивано-Франковской области стартовал новый проект реабилитации ветеранов войны на Донбассе под названием «Театральная резиденция». Инициатива состоит в том, чтобы реализовать способности военных в театральном искусстве.
Театральный тренинг организовали в одном из отелей Прикарпатья. Бывших военных обучают специалисты-режиссеры, а итогом обучения будет спектакль с участием ветеранов войны. Его покажут на сценах Ивано-Франковского драматического театра им. Ивана Франко и Львовского театра им. Марии Заньковецкой.
По словам руководителя творческого проекта по реабилитации Олега Шульги, театральное искусство – это мощный инструмент для работы человека с сознанием. «Театр меняет внутренний мир человека», – отмечает он.
Организаторы проекта убеждены, что с помощью театральных представлений украинских военных смогут передать зрителю настоящие эмоции, которые они пережили в зоне боевых действий на Донбассе и по возвращении домой.
Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Эспрессо.ТВ»
Читайте также:
- Более 700 участников боевых действий на Донбассе прошли реабилитацию на Днепропетровщине
- «Горячая линия» Lifeline Ukraine для поддержки ветеранов АТО/ООС будет работать круглосуточно
- В Украине изучат проблемы женщин-ветеранов боевых действий на Донбассе
- В Украине заработал телефон психологической поддержки ветеранов войны
- Юрист рассказала о сроках реализации проекта «Дома ветеранов»
- Ветеран через личный кабинет сможет попросить о помощи: В Минветеранов рассказали об онлайн-платформе
Комментарии