Волонтеры-иностранцы помогают многодетной семье переселенцев (Фото)

На Донбасс приехала команда волонтеров из 10 стран Европы – от Германии до Грузии. Они помогают местным жителям и переселенцам восстанавливать жилье. За две недели гости планируют помочь 8 семьям.

«Мы приехали познакомиться с активными гражданами этого региона, и помочь людям, которые больше всего страдают от этого конфликта. Это в основном – переселенцы, оказавшиеся в трудных ситуациях», – говорит волонтер из Германии Тим Пузе.

Сейчас волонтеры помогают строить жилье для многодетной семьи переселенцев Тамары и Игоря Гаврилюк. Детский дом семейного типа переехал в Славянск (Донецкая обл.) из неподконтрольного украинским властям Луганска.

«Мы уже три года в Славянске. Живем мы на съемной квартире очень и очень тесно. У нас четырехкомнатная квартира вся заставлена кроватями, потому что с нами восемь деток», – рассказала Тамара.

«Этот дом мы строим и рассчитываем скоро в него вселиться», – добавил Игорь.

Волонтеры-иностранцы работают в международных организациях, которые помогают беженцам по всему миру. На Донбасс молодые люди приехали в свой отпуск.

«Я приехал, потому что как гражданин Молдовы, на территории которой произошел конфликт в 1991-1992 годах. Это похожий конфликт. У меня память еще свежа, и я решил приехать помочь людям, которые пострадали от войны. И посмотреть, как живут люди, соответствует ли это тому, что мы видим по телевизору», – поделился своим решением волонтер ООН Владимир Панфиль.

На Донбассе волонтеры-иностранцы не только работают физически, но и встречаются с активистами, учат их европейскому опыту, а когда вернутся домой – расскажут, что видели в Украине.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Эспрессо.ТВ»

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