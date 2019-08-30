«Железные бабочки»: В Украине снимают фильм о катастрофе MH17

В Украине стартовала работа над фильмом под символичным названием «Железные бабочки». Это картина о пассажирском «Боинге 777» Малазийских авиалиний, который был сбит в небе над Донбассом 17 июля 2014 года зенитно-ракетной установкой «Бук».

Самолет летел рейсом из Амстердама в столицу Малайзии. В авиакатастрофе тогда погибли 298 человек.

Тизер киноленты снимали под Киевом. Здесь нашли похожую местность на ту самую, где сбили «Боинг» на Донбассе. По сценарию сцены пассажиры рейса выстраиваются в очередь перед горящим самолетом. «Месседж этой сцены в том, что у этих людей, этих 298 пассажиров были свои жизни. Они о чем-то мечтали, они кого-то любили, чего-то хотели и куда-то направлялись», – говорит режиссер фильма Роман Любый.

В картине смешиваются документалистика и художественное кино, поэтому авторы называют ее гибридной. На идею назвать фильм «Железные бабочки» авторов проекта натолкнул артиллерийский снаряд, который нашли на месте сбитого самолета. Он по форме напоминал бабочку.

По словам продюсера киноленты Анны Зобниной, название фильма метафорическое. «Шрапнель, которая была найдена в самолете, очень похожа по форме на бабочку, именно поэтому возникла такая ассоциация. Поскольку мы работаем в таком гибридном формате, название сделали художественным, аллегорическим», – отмечает она.

К сотрудничеству в съемках фильма пригласили иностранных хореографов. Они поставили танец для сцены и сами его исполнили.

Авиакатастрофа МН17 вошла в десятку крупнейших за всю историю. «Мы посмотрели много фильмов о гибели людей в авиакатастрофах и многие говорили об этом очень отстраненно, холодно, сухо. Мы хотим сказать, что не может быть так, что 298 человек убивает страна-террорист и остается безнаказанной. Вся эта история об этом», – рассказал оператор-постановщик картины Андрей Котляр.

Фильм «Железные бабочки» украинские специалисты снимают в команде с канадскими кинематографистами. Тизер к нему покажут этой осенью.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UATV»

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