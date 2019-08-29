Для жителей и военных: На Луганщине строят часовни на передовой (Фото)

В Луганской области на передовой украинские военные в периоды затишья читают Библию и учат молитвы. Отмечают, что духовные тексты помогают выжить во время активной фазы войны, а еще строят часовни для местного населения.

«Тут начинают верить в Бога даже те, кто не верил, атеисты. Когда страшно, люди начинают молиться и Бога просить, чтобы все было хорошо», – говорит боец ВСУ Василий.

«Война есть война. Жить хочется и как-то верить в Бога, чтобы выжить и вернуться домой живым», – отмечает боец ВСУ Николай.

Вблизи позиций ВСУ украинский военный с позывным «Батя» облагородил помещение и превратил его в небольшую часовню. Здесь есть все необходимое, чтобы помолиться и поставить свечку. «Эту икону подарил нам патриарх Филарет. Этот образ Святого Николая с нами с 2015 года, с моей родины – из Ивано-Франковской области. Еще одну икону нам дети прислали в 2016 году», – рассказал «Батя».

За несколько лет войны он построил две часовни – в Станице Луганской и Золотом, на очереди Новотошковское. Волонтеры уже передали для новой часовни статую Божьей матери.

В Новотошковском часовню возведут на пустыре, где когда-то была школа и местные считают это место святым.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UATV»