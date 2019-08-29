Печатные машинки и 400-летние книги: В Донецке показали центральную библиотеку «ДНР» (Фото, видео)

В неподконтрольном украинской власти Донецке продолжает работать крупнейшее в Донбассе хранилище книг – библиотека им. Н.К. Крупской. Как сегодня выглядит учреждение – показал местный блогер «Виконста».

Библиотека открылась в 1956 году. Само здания является памятником местного архитектурного значения. Внешне кажется, что в здании 4 этажа, но несколько из них поделены на двое, итого здесь 7 ярусов.

В библиотеке есть кинозал. «Здесь проводятся кинолектории. Чем отличается показ кинофильма в библиотеке? Здесь мы его не просто смотри, а и обсуждаем, узнаем факты о его создании, о главных героях, об актерах и т.п.», – поясняет библиотекарь Ирина.

На лестничной площадке перед вторым этажом установлена статуя Надежды Крупской. «Она, может, будет не для всех узнаваема. Т.к. ее привыкли видеть в ином обличие. Здесь она молодая, красивая, полна сил. В руке у нее – книга. Есть библиотечная легенда, что если потереть эту книгу, то исполнится желание, связанное с продвижением», – рассказывает Ирина.

В музее истории библиотеки им. Крупской – выставка прессы, посвященной 150-летию Донецка. Здесь из газет прошлого века можно узнать, что первый День города Донецка был отпразднован 19 июня 1983 года. Дата была привязана к событиям 4-летней давности, когда город был награжден орденом Ленина.

В книгах, посвященных истории города, указано, что в 1874 году на заводах и шахтах Джона Юза (основателя будущего Донецка) работало 1 500 чел., из них 1 200 – шахтеры. В самом Юзовском поселке проживало 4 000 чел. А в 1897 году население поселка составляло уже 28 тыс. чел.

Также в музее представлена техника, которая использовалась в библиотеке в прошлом веке: от деревянных счетов и печатных машинок до компьютеров и сканеров. «Мы к интернету подключились в 1996 году. И были среди библиотек первыми», – уточнила Ирина.

На 2 этаже также находится отдел выдачи книг на дом.

Также Ирина показала библиотечное хранилище, в которое читатели не допускаются даже во время экскурсий. Сейчас здесь находится более 1,5 млн печатных изданий.

Самый интересный отдел библиотеки – сектор редких изданий. Обязательное условие – работа в хлопчатобумажных перчатках. «Перчатки нужны для защиты не только книг, но и пользователя. Книги старые, и в них могут храниться бактерии», – уточняет сотрудник отдела Андрей, и демонстрирует книги возрастом 400 лет.

В отделе представлены книги разных размеров. В самой маленькой опубликовано одно стихотворение Сергея Есенина.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube-канала «Виконста»