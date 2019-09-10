Самый длинный дом и заброшенная стройка: Житель Макеевки показал микрорайон Солнечный (Фото)

Житель неподконтрольной украинским властям Макеевки (Донецкая обл.) Артур побывал в микрорайоне Солнечном. Как сегодня выглядит микрорайон, макеевчанин показал в соцсети.

«Дорога тут еще более-менее», – отметил Артур.

В Солнечном есть храм, гостиница «Маяк», магазины. «Тут, в основном, 9-этажные дома. Напротив лицея есть детский сад. В общем, вот такой вот Солнечный в 2019 году…», – сообщил макеевчанин.

«Есть тут магазины, кафе… Магазинов тут достаточно много», – добавил он.

Есть в микрорайоне и нежилой высотный дом – заброшенная стройка. «Никто ее достраивать, я так понял, не собирается. Так и будет стоять. А может, когда-нибудь достроят. Хотелось бы в это верить», – сказал житель Макеевки.

Кроме того, он показал длинную девятиэтажку. «Самый длинный дом в Макеевке находится на Солнечном. Какой он огромный…», – поделился Артур.

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