Как украинцы выбирали парламент: Интересные факты

Социологи отметили ряд особенностей в ходе голосования украинцев в 2019 году на внеочередных выборах в Верховную Раду, при этом почти 91% граждан считают, что сделали правильный выбор. Как сообщают «Донецкие новости», об этом в ходе пресс-конференции, представляя результаты опроса*, рассказала директор Фонда «Демократические инициативы» Ирина Бекешкина.

«Интересно также голосование за партии на парламентских выборах. Одним из мотивов было желание поддержать конкретно определенного лидера. Например, те, кто голосовал за партию "Слуга народа", среди мотивов было четкое желание поддержать своего президента, чтобы он имел сильную партию в Верховной Раде», – сказала она.

«При выборе на мажоритарном округе также, как никогда раньше, среди главных мотивов было важно, какая именно партия выдвигает или поддерживает кандидата. Какую партию представляет кандидат было важно для 74% избирателей на мажоритарных округах. Причем половина людей голосовали за кандидата от той же самой партии, за которую проголосовали по партийному списку, еще 23% обращали внимание на партийность. Это интересно», – отмечает Бекешкина.

По данным социологов, на вопрос, почему украинцы проголосовали за ту или иную партию, ответы распределились так:

нравятся их идеи и предложения – 25,1%;

нравятся их лидеры – 19,9%;

хотел (а) поддержать президента, чтобы он имел сильную партию в Верховной Раде – 14,1%;

эта партия новая, а в политике требуется обновление – 11,4%;

эта партия выражает интересы таких людей, как я – 7,7%;

в этой партии есть люди, которых я хотел (а) бы поддержать – 4,3%;

по сравнению с другими эта партия является «меньшим злом» – 3,9%;

эта партия имела хорошие шансы преодолеть 5% барьер – 3,4%;

я за эту партию уже голосовал (а) на предыдущих выборах, и она меня не разочаровала – 3,2%.

Главные критерии выбора народного депутата по мажоритарному округу распределились так:

то, какая именно партия выдвигает, поддерживает кандидата – 20,1%;

предложения кандидата по нужным реформам в Украине – 19,6%;

предложения кандидата по решению проблем в конкретном городе (селе) – 15,7%;

личностные качества кандидата – 13,8%;

возможности решить проблемы нашего округа 11,8%;

честность, непричастность к коррупции – 11,3%;

высокий уровень профессионализма – 8,8%;

опыт предыдущей деятельности кандидата – 7,8%;

предыдущая деятельность кандидата в нашем округе – 7%;

советы людей, которым я доверяю – 6,4%;

принадлежность или непринадлежность кандидата к прежней власти – 4,9%;

поддержка кандидата со стороны авторитетных для меня людей – 4%.

При этом по итогам парламентских выборов только 47,5% украинцев знают, кто был избран депутатом в их мажоритарном округе. Так, о своем победителе в мажоритарном округе больше всего знают избиратели партии «Европейская солидарность» – 71%, среди избирателей партии «Батькивщина» – 51%, «Оппозиционной платформы – За життя» – 57%, избиратели партии «Слуга народа» – 60%.

«Большинство избранных депутатов никогда не занимались политикой, и отношение к этому граждан неоднозначное. 35% считают, что это позитив и обеспечит обновление политики. 25% оценивают это негативно, потому что это непрофессиональные люди, а 26% считают, что это может быть и позитив, и негатив – в зависимости от того, будут ли эти люди учиться и пытаться освоить определенную квалификацию», – рассказала директор Фонда «Демократические инициативы».

Как сообщалось ранее, президент Владимир Зеленский по итогам 100 дней работы имеет наивысшее доверие у граждан за всю историю Украины. Среди первоочередных заданий, которые ставят украинцы перед главой государства, на первом месте прекращение огня на Донбассе. Эксперты отмечают, что в результате внеочередных выборов парламент обновился на 80,4%, также он стал младше – на 7,5 лет. Средний возраст народного депутата Верховной Рады IX созыва составляет 41 год. Первое заседание новоизбранного парламента состоится сегодня, 29 августа.

* Общенациональный опрос был проведен Фондом «Демократические инициативы» совместно с Киевским международным институтом социологии (КМИС) с 8 по 20 августа 2019 года. Опрос проводился в 103 населенных пунктах во всех областях Украины, кроме АР Крым. В Донецкой и Луганской областях опросы проводились только на подконтрольных украинским властям территориях. Опрошены 2040 респондентов, которые по своим характеристикам представляют взрослое население Украины (старше 18 лет). Статистическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

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