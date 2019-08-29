Сводка из зоны ООС за 28 августа: Версии сторон конфликта

За минувшие сутки зафиксировано 14 обстрелов украинских позиций со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ). В том числе обстрелы велись с применением запрещенного Минскими соглашениями вооружения. Об этом сегодня, 29 августа, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» НВФ обстреливали позиции Объединенных сил:

вблизи Лебединского – из стрелкового оружия;

неподалеку Павлополя – из ручных противотанковых гранатометов;

вблизи Водяного – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

неподалеку Широкино – с целью нанесения максимального вреда военнослужащим Объединенных сил, противник применил беспилотный летательный аппарат с подвесом, на котором был закреплен для сброса гранатометный выстрел (ВОГ-17).

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник совершал обстрелы позиций Объединенных сил:

вблизи Новолуганского – из минометов калибром 120 мм, вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

в районе Зайцево – из минометов калибром 82 мм, станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

вблизи Новотошковского – из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

неподалеку Пивденного – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Вблизи Майорска противник трижды нарушил режим прекращения огня, применив при этом гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

В одном из случаев, в 12:25, НВФ совершили обстрел гражданской инфраструктуры в районе гуманитарного дорожного коридора «Горловка – Бахмут», представлявший угрозу мирному населению и персоналу, который находился на КПВВ «Майорское».

С начала текущих суток НВФ 3 раза нарушили режим прекращения огня.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» вблизи Марьинки – из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север»:

неподалеку Зайцево – из вооружения БМП и стрелкового оружия;

вблизи Пивденного – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В «ДНР» сообщают, что «армия Украины за сутки 13 раз нарушила перемирие. Общее количество примененных боеприпасов – 108 единиц. Под огонь попали поселок шахты "Трудовская" в Донецке; горловские поселки шахты им. Гагарина, шахты им. Изотова, Зайцево, Доломитное, Широкая Балка; прилегающее к Ясиноватой село Крутая Балка; село Саханка. При обстрелах применялись гаубицы калибром 122 мм, минометы калибрами 82 и 120 мм, гранатометы, БМП, БТР, стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберное».

Также в «ДНР» утверждают, что «сегодня утром ВСУ обстреляли поселки Спартак и Александровка на окраинах Донецка. В общей сложности по населенным пунктам было выпущено 2 мины калибром 120 мм, 4 гранаты из РПГ, также применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. ВСУ также выпустили по поселку Зайцево 12 мин калибром 82 мм».

В «ЛНР» уверяют, что «киевские силовики 2 раза за сутки нарушили "режим тишины". Обстрелам подверглись районы поселка Голубовское и села Нижнее Лозовое. Огонь велся из минометов калибром 120 мм, станковых противотанковых гранатометов (СПГ), автоматических станковых гранатометов АГС, ручных противотанковых гранатометов (РПГ) и крупнокалиберных пулеметов».